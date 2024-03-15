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Польські фермери заблокували пункт пропуску зі Словаччиною

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Польські фермери заблокували пункт пропуску зі Словаччиною
Протест було розпочато через те, що саме цими дорогами нібито заїжджає агропродукція з України та РФ
фото: Liiaa/X

Протестувальники пропускають по одній вантажівці на годину

Польські аграрії заблокували пункт пропуску «Хижне» на кордоні зі Словаччиною – протест триватиме до кінця березня. Про це йдеться у повідомленні у Facebook ґміни Яблонка.

Блокаду було розпочато сьогодні, 15 березня, о 10:00 за місцевим часом (09:00 за київським часом). Як стверджують фермери, протест було розпочато через те, що саме цими дорогами в Польщі нібито заїжджає агропродукція з України та Росії.

Фермери пропускають щогодони по одній вантажівці. Водночас обмеження щодо руху легкового транспорту та автобусів не вводитиметься.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю. Тому причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі, а не України. 

Як раніше повідомлялося, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

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Теги: Польща протест Словаччина фермер

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