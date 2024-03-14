Вантажівки у бік Польщі можуть проїхати лише через один пункт пропуску

Рух вантажівок відбувається лише у пункті пропуску «Краківець», який польські фермери розблокували з 8 на 9 березня

Пункт пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська» і «Шегині» залишаються заблокованими.

Рух вантажних автотранспортних засобів з Україну до Польщі можливий лише на пункті пропуску «Краківець». Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини»

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Водночас пункт пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська» і «Шегині» залишаються заблокованими.

«Польські фермери продовжують блокувати п’ять напрямків – це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська» та «Шегині», – сказав Демченко.

За словами Демченка, рух вантажівок відбувається лише у пункті пропуску «Краківець», який польські фермери розблокували з 8 на 9 березня. «Ми мали попередню інформацію, що вони планували поновити блокування 13 березня, але протягом учорашнього дня цього не відбулося», – додав речник ДПСУ.

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Демченко також розповів, що поляки на заблокованих пунктах пропуску пропускають деяку кількість вантажівок, зокрема через «Шегині» минулої доби до України проїхали 40 вантажівок.

Наразі у чергах на території Польщі у п’яти заблокованих пунктах пропуску стоять приблизно 1050 вантажівок. Водночас у розблокованому пункт пропуску «Краківець» на можливість проїзду очікує близько 500 вантажних автомобілів.

Раніше повідомлялося, що польські фермери на пункті пропуску «Дорогуськ» погодилися пропустити вантажівки в Україну, однак не призупинятимуть блокаду транспорту на виїзд з нашої країни.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю. Тому причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі, а не України.

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До відома, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.