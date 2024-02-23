Вищий антикорупційний суд дозволив Коболєву виїхати за кордон

Ексголові правління НАК «Нафтогаз України» дозволили залишити країну на декілька днів

Вищий антикорупційний суд дозволив ексголові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву виїхати за кордон з 26 лютого до 2 березня. Про це повідомляє «Слово і діло».

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«Задовольнити клопотання захисника та надати обвинуваченому (Коболєву – ред.) дозвіл на виїзд за межі України в період з 26.02.2024 по 02.03.2024 включно. Надати дозвіл (Коболєву – ред.) тимчасово отримати паспорти для виїзду за кордон, які він здав до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України», – йдеться в рішенні ВАКС.

Окрім цього, Вищий антикорупційний суд зобов'язав Коболєва після повернення до України в найкоротші терміни здати закордонні паспорти до Державної міграційної служби.

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Як повідомлялося, слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Слідчої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Нагадаємо, 25 вересня поточного року ВАКС зменшив розмір застави колишньому голові правління Нафтогазу Андрію Коболєву з 229 мільйонів гривень до 107 млн грн.

До слова, у березні минулого року за колишнього керівника «Нафтогазу», обвинуваченого у привласненні коштів Андрія Коболєва було внесено 107 млн грн застави з призначених 229,2 млн грн. За словами його адвоката Олександра Лисака, із загальної суми 101,83 млн грн внесло ТОВ «Конкорд Консалтинг», які тепер вимагають повернути.