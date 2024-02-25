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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Сировинна формула «успіху», яка зіпсувала відносини України та Польщі

glavcom.ua
Україна має у пасиві зіпсовані відносини з Польщею та заблокований для інших вантажів західний кордон

Минулої осені ми зіпсували стосунки з PiS Качинського, а зараз – із Громадянською платформою Туска

Ряд зернотрейдерів скуповують у фермерів усередині країни дешево зерно, найчастіше на межі або навіть нижче за собівартість.

Вивозять зерно за кордон, продають із дисконтом, а валютну виручку до країни не повертають (і такої вже накопичилося $12 млрд, але це по всіх каналах та видах експорту).

Більше того, за допомогою фіктивних довідок про банкрутство контрагента примудряється знімати ці суми з валютного контролю в українських банках і навіть одержують відшкодування ПДВ від держави (хоча неповернення валютної виручки – один із індикаторів невідшкодування ПДВ).

При цьому це зерно йде валом у західному напрямку, руйнуючи стратегічні відносини з тими ж поляками, у яких вибори йдуть за виборами (минулої осені – парламентські, цього квітня – місцеві).

Минулої осені ми зіпсували стосунки з PiS Качинського, а зараз – із Громадянською платформою Туска.

В результаті всієї цієї двіжухи у нас у пасиві:

  • вивезене із збитками для фермерів зерно;
  • мільярди доларів неповерненої валютної виручки;
  • десятки мільярдів гривень відшкодованого сировинникам за рахунок держави ПДВ;
  • зіпсовані відносини з Польщею та заблокований для інших вантажів західний кордон.

В активі лише мільярди доларів у кишенях кількох зернотрейдерів, точніше на їхніх рахунках за кордоном.

Дивна формула «успіху» під час війни, не знаходите?

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Джерело
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Теги: Польща вибори війна зерно кордон

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Олексій Кущ

Сировинна формула «успіху», яка зіпсувала відносини України та Польщі
Сировинна формула «успіху», яка зіпсувала відносини України та Польщі
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