Сировинна формула «успіху», яка зіпсувала відносини України та Польщі
Минулої осені ми зіпсували стосунки з PiS Качинського, а зараз – із Громадянською платформою Туска
Ряд зернотрейдерів скуповують у фермерів усередині країни дешево зерно, найчастіше на межі або навіть нижче за собівартість.
Вивозять зерно за кордон, продають із дисконтом, а валютну виручку до країни не повертають (і такої вже накопичилося $12 млрд, але це по всіх каналах та видах експорту).
Більше того, за допомогою фіктивних довідок про банкрутство контрагента примудряється знімати ці суми з валютного контролю в українських банках і навіть одержують відшкодування ПДВ від держави (хоча неповернення валютної виручки – один із індикаторів невідшкодування ПДВ).
При цьому це зерно йде валом у західному напрямку, руйнуючи стратегічні відносини з тими ж поляками, у яких вибори йдуть за виборами (минулої осені – парламентські, цього квітня – місцеві).
Минулої осені ми зіпсували стосунки з PiS Качинського, а зараз – із Громадянською платформою Туска.
В результаті всієї цієї двіжухи у нас у пасиві:
- вивезене із збитками для фермерів зерно;
- мільярди доларів неповерненої валютної виручки;
- десятки мільярдів гривень відшкодованого сировинникам за рахунок держави ПДВ;
- зіпсовані відносини з Польщею та заблокований для інших вантажів західний кордон.
В активі лише мільярди доларів у кишенях кількох зернотрейдерів, точніше на їхніх рахунках за кордоном.
Дивна формула «успіху» під час війни, не знаходите?
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