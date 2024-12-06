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На туристів у Європі незабаром чекає «погодний апокаліпсис»: подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На туристів у Європі незабаром чекає «погодний апокаліпсис»: подробиці
На Європу може чекати рекордна кількість опадів
фото із відкритих джерел

Експерти бояться злив та «апокаліпсису» в деяких частинах Європи

У найближчі 10-14 днів Європі загрожують зливи, які можуть бути вдвічі потужнішими, ніж ті, що забрали життя сотень людей в іспанській Валенсії восени 2024 року.

Як пише Frankfurter Rundschau, відповідні дані містить поточний прогноз європейської моделі погоди ECMWF, що викликає занепокоєння.

«У п'ятницю ввечері (29 листопада – «Главком») європейська погодна модель підрахувала загальну кількість опадів приблизно від 500 до майже 1000 літрів протягом наступних двох тижнів від Італії через Балкани до Греції. Це може призвести до апокаліпсису. Наслідком цього можуть стати історичні повені в південно-східній Європі, це буде катастрофа», – пояснює кваліфікований метеоролог Домінік Юнг.

Синоптики очікують катастрофічну кількість дощів, особливо в регіонах, які вже схильні до дощів, таких як узбережжя Італії та Греції.

Також метеорологи попереджають про ймовірність смертельних випадків внаслідок злив, оскільки є висока ймовірність локальних екстремальних випадків, коли дощі можуть затопити цілі території.

«Ця кількість відповідає більш ніж річній кількості опадів всього за два тижні», – наголошує Юнг.

За його словами, люди в цих районах мають бути готові до транспортного хаосу, евакуації та можливих відключень електроенергії. Туризм може сильно постраждати.

Нагадаємо, шторм під назвою «Дана» пронісся Іспанією 29 жовтня. За кілька годин у кількох провінціях випала дворічна норма опадів. Сотні людей виявилися замкненими в офісах та торгових центрах. Деякі були змушені рятуватися від води, що прибувала, видершись на дахи будинків і ліхтарні стовпи. Кількість загиблих внаслідок повеней в Іспанії становить 217 осіб.

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Теги: катастрофа туризм модель шторм Європа

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