Італія почала продавати туристам повітря
Банки «свіжого повітря» з озера Комо продаються туристам в Італії за ціною майже 10 євро
Туристам в Італії почали продавати банки з повітрям із озера Комо. Озеро Комо в останні роки стало дуже популярним у туристів, тому маркетологи почали шукати способи отримати з цього більше вигоди. Експерт галузі Давид Абагейл вигадав продавати повітря у банках. Так, за словами виробників, туристи матимуть змогу привезти додому частинку курорту. Про це пише CNN.
У компанії ItalyComunica, що виробляє сувенір, заявили, що в кожній банці міститься 400 мл справжнього повітря з мальовничого озера Комо. Придбати її можна за 9,9 євро.
Проте ідея продажу повітря сподобалася не всім. Мер Комо Алессандро Рапінезе заявив, що краще б туристи купували шовкові шарфи, якими славиться їхній район.
Раніше стало відомо, що муніципальна влада Венеції анонсувала дворазове збільшення плати за в'їзд у місто для туристів. Нові заходи передбачають не лише підвищення екскурсійного податку наступного року, а й збільшення кількості днів, за які цей податок стягуватиметься. Плата для туристів, які прибувають на один день без попередньої реєстрації, становитиме 10 євро.
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