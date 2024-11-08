Італія почала продавати туристам повітря

Банки «свіжого повітря» з озера Комо продаються туристам в Італії за ціною майже 10 євро

Туристам в Італії почали продавати банки з повітрям із озера Комо. Озеро Комо в останні роки стало дуже популярним у туристів, тому маркетологи почали шукати способи отримати з цього більше вигоди. Експерт галузі Давид Абагейл вигадав продавати повітря у банках. Так, за словами виробників, туристи матимуть змогу привезти додому частинку курорту. Про це пише CNN.

У компанії ItalyComunica, що виробляє сувенір, заявили, що в кожній банці міститься 400 мл справжнього повітря з мальовничого озера Комо. Придбати її можна за 9,9 євро.

Банки із повітрям коштують 9,90 євро Italycomunica srl

Проте ідея продажу повітря сподобалася не всім. Мер Комо Алессандро Рапінезе заявив, що краще б туристи купували шовкові шарфи, якими славиться їхній район.

Раніше стало відомо, що муніципальна влада Венеції анонсувала дворазове збільшення плати за в'їзд у місто для туристів. Нові заходи передбачають не лише підвищення екскурсійного податку наступного року, а й збільшення кількості днів, за які цей податок стягуватиметься. Плата для туристів, які прибувають на один день без попередньої реєстрації, становитиме 10 євро.