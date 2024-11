Новий iPhone 17 Air буде без SIM-карти

iPhone 17 Air буде дуже тонким

Уже давно ходять чутки, що наступного року Apple замінить iPhone 16 Plus на iPhone 17 Air (чи iPhone 17 Slim), оскільки модель Plus демонструє найнижчі продажі з чотирьох моделей, що випускаються компанією щороку. Про це пише The Information.

iPhone 17 Air буде дуже тонким Айфоном. Настільки тонким, що не отримає лоток для SIM-карти. Повідомляється, що прототипи iPhone 17 Air мають товщину від 5 до 6 міліметрів.

Причому, відсутність лотка для SIM-карти – це не єдиний наслідок використання дизайну найтоншого iPhone. Згадується, що інженерам Apple також доведеться відмовитися від другого динаміка, який є стандартним в інших моделях, щоб не зменшувати ємність акумулятора.

Джерело також зазначає, що в iPhone 17 Air буде вперше встановлено власний модем Apple з 5G. За енергоефективністю він кращий за рішення від Qualcomm, проте у нього немає підтримки mmWave 5G, а значить, такий Айфон не зможе підтримувати максимально доступні швидкості 5G.

На цей момент найтоншим iPhone залишається iPhone 6 з товщиною в 6,9 мм. У поточній лінійці найтоншим є iPhone 16 Plus – 7,6 мм.

Раніше чутки про особливості iPhone 17 Air включають 6,6-дюймовий дисплей, алюмінієву рамку, чип A19, Face ID, Dynamic Island, одинарну камеру, 24-Мп фронталку і 8 ГБ ОЗП. Він має вийти у вересні 2025 року разом з iPhone 17, iPhone 17 Pro і iPhone 17 Pro Max.