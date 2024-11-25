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Болгарія страждає від браку працівників у одній галузі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Болгарія страждає від браку працівників у одній галузі
Болгари не поспішають працювати у туризмі
фото із відкритих джерел

Туризм в Болгарії постраждав від нестачі працівників

Туристичний сектор Болгарії страждає від нестачі працівників після того, як під час пікового літнього сезону він зазнав значних втрат робочої сили. Про це пише dcnews.ro.

За даними Національного статистичного інституту (НДІ), туристичний сектор втратив 11,5% своїх працівників, тоді як економіка загалом скоротилася на 1%.

Скорочення робочої сили у сфері туризму відбувається у той час, як у секторі спостерігається один із найвищих темпів зростання заробітної плати. Однак, незважаючи на це зростання, середня заробітна плата в ньому, як і раніше, найнижча серед болгарських галузей. 

Ннезважаючи на скорочення робочої сили, фінансові показники у туристичному секторі позитивні. У вересні рівень заповнюваності готельних місць досяг 34,1%, що на 2,4 відсоткових пункти більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Найвищий рівень заповнюваності – 44,9 % – був відзначений у чотири- та п'ятизіркових готелях, куди особливо часто приїжджають іноземні гості.

До слова, 22 листопада, Болгарія та Румунія підписали угоди з ЄС про приєднання до Шенгенської зони, досягнувши домовленості з Австрією. Угода, підписана в Будапешті за участю представників Угорщини, відкриває можливість для доступу до безвізового простору Європейського Союзу після майже двох десятиліть очікування з моменту їхнього вступу в ЄС у 2007 році. 

Теги: економіка соціум туризм Болгарія робота праця

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