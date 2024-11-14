Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мистецька столиця Італії знайшла нові методи позбавитись від туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мистецька столиця Італії знайшла нові методи позбавитись від туристів
Флоренція має план боротьби із надмірним туризмом
фото із відкритих джерел

Популярне у туристів італійське місто заборонило використання сейфів для ключів та гучномовців для екскурсоводів

Влада Флоренції, яка вважається «мистецькою столицею» Італії, запровадила нові заходи для боротьби з надмірним туризмом. Це сталося саме в той період, коли італійський уряд приймає міністрів туризму країн «Великої сімки».

У цьому місті різко зросла кількість туристів, а разом з ним кількість скарг від місцевих жителів. Як пише ABC News, кабінет мера Сари Фунаро схвалив план із 10 пунктів, щоб подолати проблему.

Так, міська влада намірена боротися з господарями квартир, які при здачі житла встановлюють на стінах будинків сейфи, так звані «локери» для ключів. Вони вважають, що безліч таких пристроїв псують історичний вигляд міста.

Сейфи з кодовим замком, які використовують орендодавці для полегшення заселення гостей, заборонили в центрі міста, внесеному до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Останнім часом сейфи піддавалися вандалізму. Місцеві жителі заклеїли їх червоними хрестиками.

Крім того, влада міста вирішила обмежити пересування «нетипових транспортних засобів» на кшталт гольф-карів. Адже вони стають дедалі популярнішими серед екскурсоводів, які возять відвідувачів містом у тих районах, де рух авто обмежений. Під заборону потрапили також підсилювачі та гучномовці для гідів під час екскурсій.

За даними національного статистичного бюро ISTAT, у 2023 році Італію відвідала найбільша кількість туристів за всю історію. 134 млн осіб туристів, а 451 млн людей зупинилися в готелях або в інших зареєстрованих місцях проживання.

До того ж кількість відвідувачів, які обрали розміщення поза готелями, зросла майже на 17% порівняно з 2022 роком. Про це йдеться у червневому звіті ISTAT.

Італія займає четверте місце у рейтингу міжнародних туристичних напрямків Всесвітнього туристичного барометра ООН після Франції, Іспанії та США.

Нагадаємо, муніципальна влада Венеції анонсувала дворазове збільшення плати за в'їзд у місто для туристів. Нові заходи передбачають не лише підвищення екскурсійного податку наступного року, а й збільшення кількості днів, за які цей податок стягуватиметься. 

Читайте також:

Теги: Італія туризм місто влада столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свято та традиції 18 жовтня
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 жовтня, 00:05
Дмитро Пєсков заявив журналістам, що рішення Путіним щодо відвідування саміту G20 поки не ухвалене
Генпрокурор Костін закликав владу Бразилії заарештувати Путіна, якщо той приїде на саміт G20
14 жовтня, 18:02
Туреччина планує збільшити видатки на свою оборону
Туреччина планує витратити рекордну суму на оборону – Middle East Eye
23 жовтня, 11:31
Безпілотник влучив у будинок у Соломʼянському районі
Російський безпілотник влучив у житловий будинок у Києві (відео)
25 жовтня, 21:28
Окупанти просунулись на Донеччині
Росіяни повністю захопили Ясну Поляну на Донеччині та просуваються далі – DeepState
2 листопада, 02:33
Росіяни завдали удар КАБом по Харкову
Ворог завдав удару КАБами по Харкову та передмісті – Терехов
3 листопада, 22:17
Заступник голови МЗС України Микола Точицький, міністр оборони Олексій Резніков, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та радник глави офісу президента Михайло Подоляк (зліва направо), а також представники РФ на переговорах 7 березня 2022 року
Які цілі «СВО» Путіна? Документ 2022 року розкриває плани РФ на післявоєнний устрій України
4 листопада, 14:22
Фінляндія не є бюджетним напрямком для мандрівок
Є ризик розоритись: у якій країні Європи відверто дорого для туристів
7 листопада, 01:50
Тайвань вирішив купувати зброю у США
Трамп надасть Тайваню велику партію озброєнь? Подробиці від Financial Times
11 листопада, 10:28

Соціум

Мистецька столиця Італії знайшла нові методи позбавитись від туристів
Мистецька столиця Італії знайшла нові методи позбавитись від туристів
Європейська комісія оштрафувала Meta на €797 млн
Європейська комісія оштрафувала Meta на €797 млн
Defense Express пояснив, навіщо російська армія взяла танки Т-55 у «Мосфільму»
Defense Express пояснив, навіщо російська армія взяла танки Т-55 у «Мосфільму»
Біженці з Курщини, які лишилися без житла, благають Путіна закінчити війну
Біженці з Курщини, які лишилися без житла, благають Путіна закінчити війну
У Москві через «порушення пожежної безпеки» закрився музей історії ГУЛАГу
У Москві через «порушення пожежної безпеки» закрився музей історії ГУЛАГу
У російському Білгороді атаковано військовий об'єкт: є поранені (фото)
У російському Білгороді атаковано військовий об'єкт: є поранені (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Лавров про ініціативи Трампа щодо завершення війни: Мінські угоди, тільки в новій упаковці
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
58K
Курахівський плацдарм ЗСУ доживає останні дні
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
6892
«Втрата впливового союзника України». Що кажуть експерти про відставку глави Англіканської церкви
6276
Меджліс зробив заяву про «компроміси» щодо українських територій

Новини

Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
Сьогодні, 15:12
Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Сьогодні, 12:10
Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Сьогодні, 10:55
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Сьогодні, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:00
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
Сьогодні, 05:29

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua