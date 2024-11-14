Мистецька столиця Італії знайшла нові методи позбавитись від туристів

Популярне у туристів італійське місто заборонило використання сейфів для ключів та гучномовців для екскурсоводів

Влада Флоренції, яка вважається «мистецькою столицею» Італії, запровадила нові заходи для боротьби з надмірним туризмом. Це сталося саме в той період, коли італійський уряд приймає міністрів туризму країн «Великої сімки».

У цьому місті різко зросла кількість туристів, а разом з ним кількість скарг від місцевих жителів. Як пише ABC News, кабінет мера Сари Фунаро схвалив план із 10 пунктів, щоб подолати проблему.

Так, міська влада намірена боротися з господарями квартир, які при здачі житла встановлюють на стінах будинків сейфи, так звані «локери» для ключів. Вони вважають, що безліч таких пристроїв псують історичний вигляд міста.

Сейфи з кодовим замком, які використовують орендодавці для полегшення заселення гостей, заборонили в центрі міста, внесеному до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Останнім часом сейфи піддавалися вандалізму. Місцеві жителі заклеїли їх червоними хрестиками.

Крім того, влада міста вирішила обмежити пересування «нетипових транспортних засобів» на кшталт гольф-карів. Адже вони стають дедалі популярнішими серед екскурсоводів, які возять відвідувачів містом у тих районах, де рух авто обмежений. Під заборону потрапили також підсилювачі та гучномовці для гідів під час екскурсій.

За даними національного статистичного бюро ISTAT, у 2023 році Італію відвідала найбільша кількість туристів за всю історію. 134 млн осіб туристів, а 451 млн людей зупинилися в готелях або в інших зареєстрованих місцях проживання.

До того ж кількість відвідувачів, які обрали розміщення поза готелями, зросла майже на 17% порівняно з 2022 роком. Про це йдеться у червневому звіті ISTAT.

Італія займає четверте місце у рейтингу міжнародних туристичних напрямків Всесвітнього туристичного барометра ООН після Франції, Іспанії та США.

Нагадаємо, муніципальна влада Венеції анонсувала дворазове збільшення плати за в'їзд у місто для туристів. Нові заходи передбачають не лише підвищення екскурсійного податку наступного року, а й збільшення кількості днів, за які цей податок стягуватиметься.