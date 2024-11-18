Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Компанія Nike вперше надрукувала кросівки на 3D-принтері

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Компанія Nike вперше надрукувала кросівки на 3D-принтері
Nike вперше використав друк на 3D-принтері для кросівок
фото із відкритих джерел

Nike запускає кросівки Nike Air Max 1000 друковані на 3D-принтері

Компанія Nike вперше випустила кросівки, надруковані на 3D-принтері спільно з компанією Zellerfeld. Про це пише VoxelMatters. 

Модель кросівок Nike Air Max 1000 – повністю червоного кольору, кросівки мають елегантний вигляд, конструкція без шнурків з опуклими деталями, вирізаними по корпусу.

«В основі Air Max 1000 лежить 3D дизайн, розроблений з використанням термопластичного поліуретану (TPU), гнучкого та міцного матеріалу, який дозволяє створювати складні структури та легку конструкцію. Поліуретан робить кросівки не тільки стійкими, але й екологічно чистими завдяки зменшенню відходів під час виробництва», – пишуть журналісти. 

Для створення цього революційного взуття Nike об'єднав зусилля з компанією Zellerfeld, відомою своїми футуристичними дизайнами та застосуванням передових технологій 3D-друку. Раніше Zellerfeld вже співпрацювала з такими відомими брендами, як Kidsuper та Louis Vuitton, створюючи для них унікальні моделі кросівок.

Незважаючи на те, що поки Nike не анонсував дату надходження Air Max 1000 у продаж, директор з інновацій компанії Джон Хоук наголосив на значущості цього прориву

«Для мене як для новатора найцікавіше в Air Max 1000 – це нові рішення, яких ми можемо досягти за допомогою виробництва нового рівня. Це контроль, точність та експресія – все це життєво важливо для спорту та дизайну», – сказав директор з інновацій у Nike Джон Хоук. Інноваційна модель була презентована ​​на фестивалі ComplexCon, який пройшов у  у Лас Вегасі.

Раніше прибиральниця готелю у Туреччині викинула люксові кросівки росіянина.Новенькі кросівки Balenciaga росіянина, який відпочивав в одному з п'ятизіркових готелів Туреччини, знайшли своє ідеальне місце – у смітнику.

Теги: спорт модель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За п'ять років шоу повернулося в оновленому вигляді
Victoria's Secret відновили покази. Чому критики не оцінили повернення шоу
23 жовтня, 20:57
Модні експерти стурбовані поверненням на подіуми «надзвичайно худих моделей»
Бодіпозитив у минулому? Guardian розповіло про зміни на модних подіумах
24 жовтня, 14:44
Уряд Швеції схвалив новий пакет допомоги Україні
Швеція передає Україні новий пакет військової допомоги
29 жовтня, 01:01
Колишня топ-модель розказала у книзі про розкішну вечерю з шести страв, яку подали під час державного візиту до Японії з Дональдом Трампом у 2019 році
«Я цього не їм». Меланія Трамп розкритикувала одну з найпопулярніших страв у світі
12 листопада, 12:10
У 2022 році сума заробітку українців на платформі зросла вдвічі, у порівнянні з попереднім роком
Стало відомо, скільки грошей заробили українські моделі на OnlyFans
12 листопада, 15:15
Ціни на ліки мають бути доступними для українців
«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
16 листопада, 13:45
Galaxy XCover 8 Pro
Samsung готує до випуску смартфон зі знімним акумулятором
14 листопада, 14:28
Xiaomi 15 Ultra отримає чотири камери, включно з величезним перископом
У мережі показали нестандартний дизайн камери Xiaomi 15 Ultra
15 листопада, 14:10
1 листопада, відбулася прем'єра 13 сезону романтичного шоу «Холостяк», головним героєм якого є ветеран Олександр Будько за позивним Терен
Перші поцілунки та побачення. Організатори «Холостяка» заінтригували новим випуском
15 листопада, 11:50

HiTech

Компанія Nike вперше надрукувала кросівки на 3D-принтері
Компанія Nike вперше надрукувала кросівки на 3D-принтері
Стало відомо, коли в Україні запрацює 5G
Стало відомо, коли в Україні запрацює 5G
Український аналог квадрокоптера DJI Mavic здійснив перші демонстраційні польоти
Український аналог квадрокоптера DJI Mavic здійснив перші демонстраційні польоти
«Лавочка закриється». Фахівець зі зв'язку та РЕБ попередив українських виробників дронів про нові виклики на території РФ
«Лавочка закриється». Фахівець зі зв'язку та РЕБ попередив українських виробників дронів про нові виклики на території РФ
Фахівець зі зв'язку та РЕБ пояснив, як дрони стали більш «живучими»
Фахівець зі зв'язку та РЕБ пояснив, як дрони стали більш «живучими»
У Google картах з'явився генеративний штучний інтелект: як використовувати
У Google картах з'явився генеративний штучний інтелект: як використовувати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
17K
Польські прикордонники вилучили паспорт у шестирічного сина ексдепутатки Київради
9638
Рух протокою Босфор заблокував російский танкер
9000
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
8375
Втрати ворога станом на 18 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua