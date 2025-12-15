Найкомфортніші міста у 2026 році: оновлений рейтинг

Берн став найпридатнішим для життя містом світу

Європа домінує, адже 38 міст континенту увійшли до ТОП-50 світового рейтингу комфорту

Європейська столиця Берн очолила світовий рейтинг найбільш придатних для життя міст на 2026 рік, згідно з новим щорічним дослідженням Location Ratings від ECA International, пише «Главком».

Аналіз, що охопив 275 міст, оцінює їх за широким спектром критеріїв, включаючи особисту безпеку та політичну напругу, доступ до охорони здоров'я та соціальних мереж, інфраструктуру, якість повітря та клімат, житло та комунальні послуги, а також можливості для відпочинку.



Цього року європейські міста продемонстрували вражаючу перевагу, зайнявши 38 із 50 найкращих місць та абсолютно весь ТОП-10 найкомфортніших міст світу.

«Сильні показники Європи відображають десятиліття інвестицій у чисте довкілля, охорону здоров'я світового класу та інфраструктуру. Жодне європейське місто не потрапило до останніх 50, що підкреслює привабливість континенту», – зазначають в ECA International.

ТОП-10 найбезпечніших і найбільш придатних для життя міст у світі:

Берн, Швейцарія

Копенгаген, Данія

Ставангер, Норвегія

Женева, Швейцарія

Люксембург, Люксембург

Гаага, Нідерланди

Відень, Австрія

Мюнхен, Німеччина

Дублін, Ірландія

Лісабон, Португалія

Берн, столиця Швейцарії, отримав корону завдяки високим показникам безпеки та загальної якості життя. Берн відомий своїм Старим містом, що датується XII століттям і розташоване у вигині річки Ааре.

Хоча Берн пропонує прекрасні місця для відпочинку, приміром популярне місце для купання Freibad Marzili, та насичене культурне життя, експерти зазначають важливий нюанс: комфортне життя має високу ціну. Швейцарія традиційно є однією з найдорожчих країн, що підтверджується іншими рейтингами ECA International щодо вартості оренди та харчування.

Нагадаємо, у відповідь на постійний шум сучасного світу та сенсорне перевантаження у Швеції з’явилася нова ініціатива – проєкт «Тихі кабіни» (Silent Cabins) у мальовничому регіоні Сконе (Skåne). Цей незвичайний ретрит пропонує мандрівникам повне занурення в тишу та природу, перевизначаючи концепцію відпочинку та оздоровлення.