Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Найкомфортніші міста у 2026 році: оновлений рейтинг

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Найкомфортніші міста у 2026 році: оновлений рейтинг
Берн став найпридатнішим для життя містом світу
фото із відкритих джерел

Європа домінує, адже 38 міст континенту увійшли до ТОП-50 світового рейтингу комфорту

Європейська столиця Берн очолила світовий рейтинг найбільш придатних для життя міст на 2026 рік, згідно з новим щорічним дослідженням Location Ratings від ECA International, пише «Главком».

Аналіз, що охопив 275 міст, оцінює їх за широким спектром критеріїв, включаючи особисту безпеку та політичну напругу, доступ до охорони здоров'я та соціальних мереж, інфраструктуру, якість повітря та клімат, житло та комунальні послуги, а також можливості для відпочинку.

Цього року європейські міста продемонстрували вражаючу перевагу, зайнявши 38 із 50 найкращих місць та абсолютно весь ТОП-10 найкомфортніших міст світу.

«Сильні показники Європи відображають десятиліття інвестицій у чисте довкілля, охорону здоров'я світового класу та інфраструктуру. Жодне європейське місто не потрапило до останніх 50, що підкреслює привабливість континенту», – зазначають в ECA International.  

ТОП-10 найбезпечніших і найбільш придатних для життя міст у світі:

  • Берн, Швейцарія
  • Копенгаген, Данія
  • Ставангер, Норвегія
  • Женева, Швейцарія
  • Люксембург, Люксембург
  • Гаага, Нідерланди
  • Відень, Австрія
  • Мюнхен, Німеччина
  • Дублін, Ірландія
  • Лісабон, Португалія

Берн, столиця Швейцарії, отримав корону завдяки високим показникам безпеки та загальної якості життя. Берн відомий своїм Старим містом, що датується XII століттям і розташоване у вигині річки Ааре.

Хоча Берн пропонує прекрасні місця для відпочинку, приміром популярне місце для купання Freibad Marzili, та насичене культурне життя, експерти зазначають важливий нюанс: комфортне життя має високу ціну. Швейцарія традиційно є однією з найдорожчих країн, що підтверджується іншими рейтингами ECA International щодо вартості оренди та харчування.

Нагадаємо, у відповідь на постійний шум сучасного світу та сенсорне перевантаження у Швеції з’явилася нова ініціатива – проєкт «Тихі кабіни» (Silent Cabins) у мальовничому регіоні Сконе (Skåne). Цей незвичайний ретрит пропонує мандрівникам повне занурення в тишу та природу, перевизначаючи концепцію відпочинку та оздоровлення. 

Читайте також:

Теги: місто інфраструктура рейтинг Швейцарія клімат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Найкомфортніші міста у 2026 році: оновлений рейтинг
Найкомфортніші міста у 2026 році: оновлений рейтинг
Викрикував нацистські гасла та погрожував розправою: поляк напав на продавчиню з України
Викрикував нацистські гасла та погрожував розправою: поляк напав на продавчиню з України
Емігрант з України, який пережив Голокост, загинув під час теракту у Сіднеї
Емігрант з України, який пережив Голокост, загинув під час теракту у Сіднеї
Шкільний автобус з учнями впав зі скелі в Колумбії: щонайменше 16 загиблих
Шкільний автобус з учнями впав зі скелі в Колумбії: щонайменше 16 загиблих
Теракт у Сіднеї під час Хануки: стрілками виявилися батько та син
Теракт у Сіднеї під час Хануки: стрілками виявилися батько та син
Теракт на пляжі в Сіднеї під час Хануки: 16 загиблих, серед жертв – дитина
Теракт на пляжі в Сіднеї під час Хануки: 16 загиблих, серед жертв – дитина

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua