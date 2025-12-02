Краще за Грецію: низькі ціни зробили маленьку країну туристичним хітом

Молдова — найбюджетніший напрямок для мандрівників, які шукають автентичності

Молдова, яку колись називали найменш відвідуваною країною Європи, стрімко перетворюється на сенсацію. За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), Молдова стала третім найбільш ефективним європейським напрямком за перше півріччя 2025 року, зафіксувавши зростання кількості іноземних туристів на 62% порівняно з допандемічним 2019 роком. Про це пише «Главком» із посиланням на Travel Off Path.

«Коли ви думаєте про Європу, швидше за все, на думку спадає Париж та його культова Ейфелева вежа, або, можливо, Лондон та культові червоні телефонні будки, або, можливо, якщо вам подобається трохи відхилятися від звичних маршрутів – Хорватія та її галькові пляжі. Молдову раніше вважали найменш відвідуваною країною Європи, але зараз це один з найшвидше зростаючих напрямків», – йдеться у статті.

Як пише Travel Off Path, за показниками зростання Молдова обійшла такі популярні напрямки, як Мальта (+49%) та Греція (+24%). Молдова приваблює мандрівників своєю автентичністю, «міцним» характером та поєднанням культур, контрастним до глянцевих західноєвропейських столиць.

Кухня у Молдові бюджетна і смачна

Країна пропонує унікальний погляд на історію, включаючи можливість відвідати невизнану Придністровську республіку, де збереглася атмосфера СРСР із пам'ятниками Леніну та сталінською архітектурою.

Молдова є домом для найбільшого у світі винного погребу Mileștii Mici, тунелі якого простягаються на 201 км. Середня вартість обіду в недорогому ресторані столиці становить близько $8.77, що робить країну одним із найбільш доступних напрямків у Європі. Незважаючи на зростання, країна залишається малолюдною: у 2025 році готелі та гостьові будинки прийняли лише близько 400 тис. гостей, що дозволяє уникнути великих натовпів.

Видання зазначає, що Придністров'я, яке називають «країною, якої не існує», є головною принадою для любителів пригод. Однак американський уряд не радить відвідувати цей регіон, оскільки він залишається окупованою Росією територією. Туристів попереджають: у разі проблем на «кордоні» або всередині Тирасполя вони не можуть розраховувати на допомогу.

До слова, за підсумками туристичного сезону 2025 року, Європа підтвердила свій статус головного світового напрямку для мандрівників, а Іспанія стала абсолютною улюбленицею туристів. Згідно зі звітом туристичного сервісу eDreams ODIGEO, у топ-10 найпопулярніших напрямків потрапили одразу чотири іспанські міста.