Жорсткі правила Трампа: США вводять перевірку соцмереж для деяких туристів

Адміністрація Трампа розширює контроль і багатьох туристів торкнеться перевірка соцмереж при в'їзді

Адміністрація Дональда Трампа продовжує посилювати контроль за іноземними відвідувачами: для громадян близько 40 країн, які мають право на безвізовий в'їзд до США (за програмою Visa Waiver Program), планують запровадити обов'язкову перевірку активності в соціальних мережах за останні п'ять років. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

При оформленні електронного дозволу на в'їзд ESTA (Electronic System for Travel Authorization) мандрівники повинні будуть надавати історію своїх акаунтів у соцмережах за останні п'ять років. Департамент внутрішньої безпеки через Службу митного та прикордонного контролю (CBP) додає соцмережі до переліку обов'язкових даних. Це стосуватиметься громадян близько 40 держав (зокрема Австралії, Німеччини, Японії та Великої Британії), які можуть перебувати в США до 90 днів без візи. Документ виставлено на 60-денне громадське обговорення.



Посилення правил в'їзду, включно з цим новим кроком, відбувається на тлі ширшої політики щодо посилення контролю за мігрантами та відвідувачами. На тлі посилення контролю туристична галузь США демонструє різке падіння. За прогнозами, країна може втратити $12,5 млрд туристичних доходів у 2025 році. Очікується, що кількість іноземних візитерів знизиться до 67,9 млн у 2025 році (порівняно з 72,4 млн у 2024 році). Експерти пов'язують спад не лише з жорсткішими правилами, але й зі зростанням долара та зміною сприйняття США через політику America First адміністрації Трампа.

Раніше Держдепартамент вже розширив вимоги до перевірки соцмереж для претендентів на робочі візи H-1B та студентські візи. Також анонсовано низку інших обмежень, включно з планованою забороною на в'їзд для майже 30 країн та повторною перевіркою всіх, хто отримав дозвіл на в'їзд після 2021 року.

До слова, нова стратегія національної безпеки США, яку опублікувала адміністрація президента Дональда Трампа, шокувала політиків із Європи. Вашингтон звинуватив країни Європи у браку демократії і свободи слова, а серед проблем згадав «діяльність Євросоюзу та інших транснаціональних організацій, яка підриває політичну свободу й суверенітет», міграційну політику, нібито придушення опозиції, зниження народжуваності й навіть «втрату національної ідентичності».