Відпочинок у повній тиші: у Швеції новий тренд «повільного туризму»

«Silent Cabins» у Сконе допомагають зцілити розум та тіло

У відповідь на постійний шум сучасного світу та сенсорне перевантаження у Швеції з’явилася нова ініціатива – проєкт «Тихі кабіни» (Silent Cabins) у мальовничому регіоні Сконе (Skåne). Цей незвичайний ретрит пропонує мандрівникам повне занурення в тишу та природу, перевизначаючи концепцію відпочинку та оздоровлення. Про це пише «Главком» із посиланням на travelandtourworld.com.

Концепція проста: гостям пропонується провести вихідні у відокремленому будиночку серед шведського лісу. Проте є сувора умова: необхідно підтримувати абсолютну тишу протягом усього перебування.

Будиночки обладнані звуковими моніторами, які гарантують, що рівень шуму не перевищує 45 децибел (що відповідає тиші у бібліотеці). Якщо гості перевищують ліміт шуму протягом тривалого часу, їхнє перебування може бути припинене.

Цей ретрит є частиною ширшого тренду шведського туризму, орієнтованого на велнес та сталий розвиток. Замість типових розваг проєкт заохочує гостей сповільнитися, поміркувати та відчути омолоджуючу силу тиші та самотності.

Прибуваючи до будиночку, гостям пропонується залишити свої цифрові пристрої: тут немає Wi-Fi, мобільного зв’язку чи екранів. За відсутності технологій та штучного шуму, досвід стає унікальним.

Дні проходять у прогулянках лісом, практиці усвідомленості або просто сидінні біля вогнища, слухаючи звуки природи. Активності навмисно прості та «низькотехнологічні»: готування на відкритому вогні, ведення щоденника, роздуми.

Наукові дослідження підтверджують, що перебування у тиші та природних умовах знижує рівень стресу, нормалізує кров’яний тиск та покращує когнітивні функції та креативність.

«Тихі кабіни» у Сконе є прямою відповіддю на негативний вплив хронічного шумового забруднення, яке пов’язують із серцево-судинними захворюваннями та тривогою. Тут тиша сприймається не як відсутність, а як присутність – потужний інструмент для зцілення та самопізнання.

Крім того, проєкт відповідає принципам «повільного туризму», що заохочує мандрівників смакувати досвід, фокусуватися на якості, а не кількості, та мінімізувати вплив на довкілля. Кабіни мають мінімальний вплив на природу, що підкреслює повагу до екології.

До слова, у 2026 році туристам слід готуватися до зростання витрат на відпочинок. Згідно з прогнозом експертів туристичного порталу Fodor's, підвищення цін очікується через низку факторів, включно з геополітичною напруженістю та посиленням податкового тиску на туристичні потоки.