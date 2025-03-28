Замість служби – робота на СТО. ДБР викрило у Львові керівництво військової частини

Посадовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень за попередньою змовою групою осіб

У військовій частині дозволяли контрактникам не з’являтися на службу та працювати на приватних СТО у Львові та області

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом стратегічних розслідувань та Службою безпеки України викрили корупційну схему у одній із військових частин Львова. Як передає «Главком», про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що двоє заступників командира та двоє командирів рот організували незаконну схему, за якою військовослужбовці, що не бажали виконувати обов’язки служби, могли уникати її проходження.

Посадовці дозволяли сімом контрактникам не з’являтися на службу та працювати на приватних СТО у Львові та області. Водночас вони зобов’язували військових передавати їм грошове забезпечення, яке ті офіційно отримували у військовій частині. Ця схема діяла з липня 2024 по березень 2025 року.

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Двоє заступників командира та двоє командирів рот організували схему, за якою військовослужбовці, що не бажали виконувати обов’язки служби, могли уникати її проходження фото: ДБР

Усім чотирьом посадовцям повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень за попередньою змовою групою осіб. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. До суду подано клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад.

Нагадаємо, Служба безпеки нейтралізувала злочинну організацію, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців західних областей України. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

За результатами спецоперації у Чернівцях затримано пʼятеро бандитів, серед них – двоє лідерів цього злочинного угруповання і громадянин РФ, що незаконно перебував на території України.

Як встановило розслідування, фігуранти під вигаданими приводами вибивали гроші із потерпілих. У тому числі – з мобілізованих і поранених військових, онкохворих та їхніх родин.