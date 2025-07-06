102-річна жителька Чернігівщини розповіла про свій побут

Олена Іоськова за собою доглядає сама, досі має гарну пам'ять

Телевізора в жінки ніколи не було, вона більше любить читати газети та журнали

Жителька села Дробишів На Чернігівщині Олена Іоськова 1 липня відзначила 102-й день народження. Вона найстарша жителька Новгород-Сіверської громади. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного». Жінка досі придумує жарти, має гарну пам’ять та радить у житті ніколи не засмучуватися.

Два роки тому Олена Іоськова ще потроху поралась у городі. І до 101 року тримала курей. Потім їх довелося віддати сусідам – торік жінка вперше зимувала не у селі, родичі забрали її до міста.

Довгожителька із племінницею Ганною Богданович фото: suspilne.media

«Хатка старенька вже, а топити – трохи протопить і все, і страшно було залишати. Тільки Даша тут зимувала», – розповідає племінниця довгожительки Ганна Богданович.

Даша – це кішка. Вона була у сусідки, поки навесні не приїхала хазяйка.

Олена Іоськова в молодості фото: suspilne.media

Телевізора в жінки ніколи не було, вона більше любить читати газети та журнали. Спати лягає о сьомій вечора, спить і вдень.

«Роботи ж немає – треба спати, але довго – ні: полежала трохи, встала, вийшла, походила у дворі, щось там під’їла і знову лягла відпочивати. Без кішки ж ніяк не може, з кішкою спить, поки не докличеться, щоб кішка до хати ввійшла», – розповідає племінниця.

Олена Іоськова за собою доглядає сама. Досі має гарну пам'ять. Протягом хвилини переказує вірш, який прочитала у газеті.

Досі придумує жарти: 102-й день народження відзначила найстарша жителька Новгород-Сіверщини

Працювати довгожителька почала з 13 років. Перша робота – в яслах доглядала за маленькими дітьми. Потім працювала свинаркою, скотаркою, птахівницею, кухаркою. Пережила голодомор і Другу світову війну. Каже:

«У житті найголовніше, щоб здоров’я було. І не засмучуйся, ніколи поганого не думай. Думай: а я отак… І нехай збадьорить тебе Господь».

Раніше 100-річна жителька Сумщини розкрила секрет довголіття. «Треба трудиться», – так говорить Ганна Кравченко зі Спаського на Сумщині. У червні жінці виповнилося 100 років. У Ганни Іванівни є донька, дві онуки, чотири правнуки, троє праправнуків. Із найменшим праправнуком 99 років різниці.

Нагадаємо, есперанса Кортіньяс, мешканка Іспанії, яка відзначила свій 108-й день народження, поділилася секретами дивовижного довголіття, серед яких виявилася вельми незвичайна ранкова звичка.