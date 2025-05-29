Союз Маска і Трампа розпався. Мільярдер заявив, що його робота в уряді «добігає кінця»

Він додав, що місія DOGE з часом лише посилюватиметься, адже вона стане стилем життя всього уряду.

Раніше Маск різко розкритикував податковий законопроєкт Трампа

Мільярдер Ілон Маск, який керував Департаментом ефективності уряду (DOGE), заявив, що його робота «добігає кінця». Про це він написав у соціальній мережі Х, передає «Главком».

Як пише CNN, заява Маска з’явилася після того, як він висловив занепокоєння щодо пакету заходів Трампа з масштабних податкових і бюджетних скорочень, зазначивши в інтерв’ю CBS Sunday Morning, що це, на його думку, лише посилить бюджетний дефіцит США та зашкодить зусиллям Міністерства енергетики.

«Оскільки мій запланований термін на посаді спеціального урядового службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Трампу за можливість скоротити марнотратні витрати», – написав Маск.

Він додав, що місія DOGE з часом лише посилюватиметься, адже вона стане стилем життя всього уряду.

Нагадаємо, Маск різко розкритикував податковий законопроєкт президента США Дональда Трампа. Він зауважив, що документ «підриває» роботу, виконану його урядовою командою зі скорочення витрат.

Маск, який донедавна очолював так званий Департамент ефективності уряду (DOGE), сказав, що «розчарований, побачивши величезний законопроєкт про витрати, який збільшує дефіцит бюджету... і підриває роботу, яку робить команда DOGE».

До слова, Ілон Маск вирішив відступити від політичної діяльності, розчарувавшись у її результативності. За інформацією Washington Post, мільярдер також зазнав особистих втрат, що могло посилити його бажання зосередитися на інших сферах.

Так, журналісти звертають увагу, що раніше Трамп на сторінці в соцмережі Truth Social згадував про Ілона Маска раз на кілька днів, однак зараз цього немає. Водночас згадки про Маска зникли й на офіційних акаунтах Білого дому.

Politico пише, що зменшення присутності Маска може мати політичні переваги для Республіканської партії, оскільки опитування громадської думки показують, нелюбов до нього вища, аніж до Трампа. Також ім’я Маска перестали згадувати для залучення грошей для Республіканської партії.

Раніше мільярдер Ілон Маск пообіцяв, що зосередиться на управлінні Tesla і в майбутньому витрачатиме «набагато менше» часу на політику, оскільки, на його думку, і так зробив уже достатньо.