Червень 2025 показав спад на ринку вживаних авто в Україні: які авто купляли найчастіше

Найповажнішим за віком легковиком став ГАЗ-20 1950 року випуску

Топ-10: Які легкові авто найпопулярніші на внутрішньому ринку України у червні 2025 року

Український внутрішній ринок вживаних легковиків у червні 2025 року показав зниження активності. Сервісні центри МВС зареєстрували 71,3 тис угод купівлі-продажу, що на 12,9% менше, ніж у травні 2025 року, та на 27,5% менше, ніж у червні 2024 року. Середній вік авто на вторинному ринку майже не змінився і становить 15,7 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут досліджень авторинкуhttps://eauto.org.ua/news/838-yaki-legkovi-avto-naypopulyarnishi-na-vnutrishnomu-rinku-top-10-marok-ta-modeley-chervnya-2025-roku.

Незмінним лідером внутрішнього ринку перепродажів залишається Volkswagen, який у червні 2025 року значно випередив свого найближчого конкурента.

У десятці лідерів розташувалися:

Volkswagen

BMW

Renault

ВАЗ

Skoda

Audi

Toyota

Ford

Mercedes-Benz

Hyundai

Ці марки орієнтовані на різні цільові групи – від поціновувачів динаміки та іміджу до прагматичних водіїв, а також покривають різні сегменти ринку: від бюджетних варіантів до преміумкласу, від бензинових до гібридних авто.

Серед моделей з пробігом у червні лідером знову став Volkswagen Passat, особливо популярний завдяки дизельним варіантам, які традиційно цінуються за витривалість та зручність для далеких поїздок.

До ТОП-10 моделей увійшли:

Volkswagen Passat

Skoda Octavia (завдяки доступності, місткості та універсальності)

Volkswagen Golf (особливо популярний у містах)

Daewoo Lanos

Renault Megane (зберігають популярність як бюджетні рішення для щоденного використання)

BMW 5-ї серії

BMW 3-ї серії

Ford Focus

Audi A6

Audi A4 (вибір тих, хто шукає баланс між комфортом, іміджем та залишковою вартістю)

Цього червня на внутрішньому ринку нових власників для преміумкласу знайшлися для: 1 McLaren, 1 Lamborghini, 2 Maybach, 3 Aston Martin, 6 Bentley, 7 Rolls-Royce та 13 Maserati.

Найповажнішим за віком легковиком, зареєстрованим минулого місяця, став ГАЗ-20 1950 року випуску – чорний седан з об'ємом двигуна 4,4 літра.

Нагадаємо, тисячі іномарок, які були завезені до Росії за схемами «паралельного імпорту», знаходяться в базі даних Інтерполу. Аж під час реєстрації росіяни, які купили авто в місцевих салонах, виявляють, що їхня машина знаходиться в міжнародному розшуку як викрадена. Про це пише The Moscow Times, передає «Главком».

Російський експерти кажуть, що схема продажу де-факто крадених машин існує вже близько 30 років, однак свого піку вона досягла за часів «паралельного імпорту».