Червень 2025 показав спад на ринку вживаних авто в Україні: які авто купляли найчастіше
Топ-10: Які легкові авто найпопулярніші на внутрішньому ринку України у червні 2025 року
Український внутрішній ринок вживаних легковиків у червні 2025 року показав зниження активності. Сервісні центри МВС зареєстрували 71,3 тис угод купівлі-продажу, що на 12,9% менше, ніж у травні 2025 року, та на 27,5% менше, ніж у червні 2024 року. Середній вік авто на вторинному ринку майже не змінився і становить 15,7 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут досліджень авторинкуhttps://eauto.org.ua/news/838-yaki-legkovi-avto-naypopulyarnishi-na-vnutrishnomu-rinku-top-10-marok-ta-modeley-chervnya-2025-roku.
Незмінним лідером внутрішнього ринку перепродажів залишається Volkswagen, який у червні 2025 року значно випередив свого найближчого конкурента.
У десятці лідерів розташувалися:
- Volkswagen
- BMW
- Renault
- ВАЗ
- Skoda
- Audi
- Toyota
- Ford
- Mercedes-Benz
- Hyundai
Ці марки орієнтовані на різні цільові групи – від поціновувачів динаміки та іміджу до прагматичних водіїв, а також покривають різні сегменти ринку: від бюджетних варіантів до преміумкласу, від бензинових до гібридних авто.
Серед моделей з пробігом у червні лідером знову став Volkswagen Passat, особливо популярний завдяки дизельним варіантам, які традиційно цінуються за витривалість та зручність для далеких поїздок.
До ТОП-10 моделей увійшли:
- Volkswagen Passat
- Skoda Octavia (завдяки доступності, місткості та універсальності)
- Volkswagen Golf (особливо популярний у містах)
- Daewoo Lanos
- Renault Megane (зберігають популярність як бюджетні рішення для щоденного використання)
- BMW 5-ї серії
- BMW 3-ї серії
- Ford Focus
- Audi A6
- Audi A4 (вибір тих, хто шукає баланс між комфортом, іміджем та залишковою вартістю)
Цього червня на внутрішньому ринку нових власників для преміумкласу знайшлися для: 1 McLaren, 1 Lamborghini, 2 Maybach, 3 Aston Martin, 6 Bentley, 7 Rolls-Royce та 13 Maserati.
Найповажнішим за віком легковиком, зареєстрованим минулого місяця, став ГАЗ-20 1950 року випуску – чорний седан з об'ємом двигуна 4,4 літра.
Нагадаємо, тисячі іномарок, які були завезені до Росії за схемами «паралельного імпорту», знаходяться в базі даних Інтерполу. Аж під час реєстрації росіяни, які купили авто в місцевих салонах, виявляють, що їхня машина знаходиться в міжнародному розшуку як викрадена. Про це пише The Moscow Times, передає «Главком».
Російський експерти кажуть, що схема продажу де-факто крадених машин існує вже близько 30 років, однак свого піку вона досягла за часів «паралельного імпорту».