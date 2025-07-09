Самозванець видає себе за Рубіо, використовуючи ШІ

Про шахрая попереджені усі посольства та консульства

Лже-Рубіо намагався зв'язатися з трьома міністрами, сенатором та губернатором

Державний департамент США попередив американських дипломатів про спроби невідомої особи видати себе за державного секретаря Марко Рубіо і, можливо, інших посадових осіб з використанням технологій на основі штучного інтелекту. Про це пише «Главком» з посиланням на Associated Press.

Зазначається, що телеграма-попередження була розіслана минулого тижня всім посольствам і консульствам.

Попередження надійшло після того, як міністерство виявило, що самозванець, який видавав себе за Рубіо, намагався зв'язатися щонайменше з трьома міністрами закордонних справ, сенатором США та губернатором.

Одержувачі шахрайських повідомлень, надісланих за допомогою текстових повідомлень, Signal та голосової пошти, не вказано.

«Держдепартамент поінформований про цей інцидент і зараз відстежує ситуацію та займається розв'язанням проблеми», – заявила журналістам прессекретар відомства Теммі Брюс. Вона відмовилася від подальших коментарів через «міркування безпеки» і розслідування.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа заявляє про залучення $14 трлн нових корпоративних інвестицій до Сполучених Штатів. Утім, агентство Reuters наголошує, що значна частина заяв Білого дому є неточними.

Також «Главком» писав, що глава Пентагону Піт Гегсет не повідомив адміністрацію президента про своє рішення призупинити постачання озброєнь Україні.