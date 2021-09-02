  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    «Чоловіча розмова»: Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Із боку президента США взагалі не було негативу стосовно України - «Чоловіча розмова»: Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом (відео)
    Із боку президента США взагалі не було негативу стосовно України
    Фото Reuters

    Президент України розповів, яких домовленостей вдалося досягнути

    Через кілька годин після зустрічі з Байденом Зеленський дав брифінг для ЗМІ. У ході спілкування з журналістами президент України зазначив, що «те, що зустріч йшла дві години говорить про те, що сторони зацікавлені».

    Зеленський також зазначив, що у нього з Байденом була «чоловіча розмова», а зустріч він назвав нормальною та продуктивною «у не постійно сонячній атмосфері».

    «Не знаю, чи сталась хімія... Зустріч була продуктивна, не постійно в сонячній атмосфері, але така... чоловіча розмова. Від президента чув лише приємні слова, він розуміє, що складно», – сказав президент.

    Зеленський запевнив, що з боку президента США взагалі не було негативу стосовно України, до нього особисто чи до його команди.

    У ході зустрічі, за словами Зеленського, окремо проговорювали питання енергетичної безпеки, ризики через «Північний потік – 2», а також оборонну підтримку.

    «Думаю, що міністр оборони США приїде в Україну», – зазначив він.

    Зеленський також зазначив, що у питанні НАТО «підтримка була, термінів не було».

    «Президент (Байден) підтримує членство України в НАТО, але яким буде шлях мені складно сказати», – додав Зеленський.

    Він також повідомив, що пропонував Байдену формати залучення США до врегулювання на Донбасі на рівні президента і додав, що «США будуть думати». На уточнювальне питання журналістів, чи мається на увазі нормандський формат Зеленський додав: «якийсь формат».

    Щодо «Північного потоку – 2» Зеленський повідомив, що США гарантують введення санкцій проти газогону, якщо він порушуватиме права України.

    У Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

    Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

    Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

    Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

    Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

    Читайте також:
    Теги: Нормандський формат ЗМІ США міністр НАТО президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Чоловіча розмова»: Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом (відео)