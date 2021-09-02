«Чоловіча розмова»: Зеленський розповів про враження та деталі зустрічі з Байденом (відео)

Із боку президента США взагалі не було негативу стосовно України

Президент України розповів, яких домовленостей вдалося досягнути

Через кілька годин після зустрічі з Байденом Зеленський дав брифінг для ЗМІ. У ході спілкування з журналістами президент України зазначив, що «те, що зустріч йшла дві години говорить про те, що сторони зацікавлені».

Зеленський також зазначив, що у нього з Байденом була «чоловіча розмова», а зустріч він назвав нормальною та продуктивною «у не постійно сонячній атмосфері».

«Не знаю, чи сталась хімія... Зустріч була продуктивна, не постійно в сонячній атмосфері, але така... чоловіча розмова. Від президента чув лише приємні слова, він розуміє, що складно», – сказав президент.

Зеленський запевнив, що з боку президента США взагалі не було негативу стосовно України, до нього особисто чи до його команди.

У ході зустрічі, за словами Зеленського, окремо проговорювали питання енергетичної безпеки, ризики через «Північний потік – 2», а також оборонну підтримку.

«Думаю, що міністр оборони США приїде в Україну», – зазначив він.

Зеленський також зазначив, що у питанні НАТО «підтримка була, термінів не було».

«Президент (Байден) підтримує членство України в НАТО, але яким буде шлях мені складно сказати», – додав Зеленський.

Він також повідомив, що пропонував Байдену формати залучення США до врегулювання на Донбасі на рівні президента і додав, що «США будуть думати». На уточнювальне питання журналістів, чи мається на увазі нормандський формат Зеленський додав: «якийсь формат».

Щодо «Північного потоку – 2» Зеленський повідомив, що США гарантують введення санкцій проти газогону, якщо він порушуватиме права України.

У Білому домі відбулася зустріч президентів України та США – Володимира Зеленського та Джо Байдена. За результатами зустрічі лідери оприлюднили спільну заяву.

Зустріч Зеленського та Байдена тривала понад дві години

Нагадаємо, Джо Байден заявив про намір знову приїхати з візитом до України.

Штати підтримують прагнення України стати частиною НАТО.

Володимир Зеленський, під час зустрічі з Джо Байденом, передав лідеру США список з незаконно ув'язненими Росією українцями.

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