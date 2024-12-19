Путін «зламався», розповідаючи про економіку Росії (відео)

Путін довго намагався вимовити перший склад слова «виросли»

Російський диктатор Володимир Путін раптово почав заїкатися та не зміг вимовити слово «виросли», маючи на увазі доходи Росії. Цей інцидент трапився з очільником Кремля прямо під час прямої лінії. Відповідне відео вже гуляє у мережі.

На відео Путін довго намагається вимовити перший склад слова «ви».

«Усе цей Путін зламався, несіть нового»,- сміються у юзери у соцмережі.

Також Путін приніс із собою на пресконференцію прапор 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, яка скоювала воєнні злочини під час окупації населених пунктів під Києвом. Про це стало відомо із пресконференції очільника РФ за підсумками 2024 року.

155-та бригада з перших днів повномасштабної війни брала участь у бойових діях на фронті. Вона причетна до вбивств мирних жителів у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області.

Також Путін шокував поясненням, навіщо кидає росіян на війну в Україні. Диктатор заявив, що стабільність та розміреність викликають у Росії нудьгу, а тому «двіжуха» є необхідною. Такими словами він пояснив розв’язання війни проти України.