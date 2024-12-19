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Чи погодиться Путін на закінчення війни в Україні? Оцінка ексрадника Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи погодиться Путін на закінчення війни в Україні? Оцінка ексрадника Трампа
Джон Болтон висловився про перемовини РФ та України щодо завершення війни
фото: Yes Brainstorming

Джон Болтон: Оборона України призвела до значної поразки російських військ. Втрати Росії надзвичайно великі

Російський диктатор Володимир Путін виконає прохання новообраного президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів з Україною та погодиться на припинення війни. Таку думку в інтерв'ю «24 каналу» висловив ексрадник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон.

«Я думаю, що є більша ймовірність того, що Путін люб'язно виконає прохання Трампа і погодиться на припинення вогню на початку переговорів. Адже з російського огляду, якщо вони зможуть успішно заморозити війну вздовж фактичної лінії фронту в Україні, вони будуть сподіватись, що в міру затягування мирних перемовин ця лінія припинення вогню поступово стане новим кордоном між Росією та Україною. Очевидно, це було б жахливо для українців», – сказав Джон Болтон.

Ексрадник президента США вважає, що Путін погодиться з пропозицією Трампа щодо мирних переговорів і хотів би припинення вогню в Україні.

«Оборона України призвела до значної поразки російських військ. Втрати Росії надзвичайно великі. Вони втратили величезну кількість техніки. Чорноморський флот зазнав значних руйнувань. Санкції, запроваджені після вторгнення у 2022 році, хоч і дуже далекі від ефективності, проте завдали економічної шкоди Росії», – зауважив чиновник.

На думку Болтона, російський диктатор хотів би перепочинку, шанс відновитися. Однак, за словами ексрадника, Путін не хоче робити це таким чином, щоб виглядати слабким або створювати враження, що його до цього примушують.

«Проте участь в цьому його «хорошого друга» Трампа дає йому можливість представити все, як він хоче і піти на припинення вогню. Він може не скористатись цією можливістю, але точно в його інтересах прийняти її», – підсумував Болтон.

Нагадаємо, колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон вважає, що після 20 січня, коли відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа, американська військова та економічна допомога Україні може значно скоротитися, а переговори з Росією розпочнуться швидко

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Теги: путін росія переговори війна Дональд Трамп політика Джон Болтон США

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