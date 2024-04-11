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Зростання злочинів у Німеччині. Міністерка внутрішніх справ вирішила взятися за біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зростання злочинів у Німеччині. Міністерка внутрішніх справ вирішила взятися за біженців
Мігранти, які мають кримінальне минуле, хочуть вигнати із території Німеччини
фото із відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер пригрозила депортацією іноземцям, які причетні до кримінальної діяльності

Поліція зареєструвала в Німеччині більше злочинів, ніж будь-коли з 2016 року. Це пояснюється зростанням злочинів, пов’язаних із коронавірусом, інфляцією та імміграцією. Міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер оголосила про «жорсткий контроль і верховенство права». З такою заявою Фезер виступила на брифінгу, де презентувала статистику правопорушень Федерального управління кримінальної поліції за 2023 рік, пише Spiegel.

За її словами, розвиток злочинності у країні вимагає «необхідних і жорстких дій з боку верховенства права», а також посилення профілактики. Незважаючи на збільшення чисельності населення, Німеччина «продовжує залишатися однією з найбезпечніших країн у світі».

Глава МВС Німеччини (у центрі) пригрозила депортацією іноземцям-правопорушникам
Глава МВС Німеччини (у центрі) пригрозила депортацією іноземцям-правопорушникам

«Кожен, хто не дотримується правил, має піти», – заявила Фезер.

З майже 2,25 млн підозрюваних 923 тис. не мали німецького паспорта. Це на 17,8% більше порівняно зі статистикою 2022 року. Частка іноземців сягнула 41,1% серед усіх підозрюваних, додала Фезер.

Така статистика не є дивною. За останні роки імміграція до Німеччини значно зросла. Крім того, деякі злочини, такі як порушення Закону про проживання або Закону про процедуру надання притулку, можуть бути вчинені майже виключно іноземцями. Зокрема статистика за 2022 рік містить майже 226 тис. порушень імміграційного законодавства, зазначає видання. 

Очільниця МВС закликала до обговорення цієї ситуації «без сором'язливості», адже нульова толерантність до злочинів означає саме послідовні дії поліції та швидке провадження, винесення вердикту та рівноцінне покарання. Одним з них може бути депортація. Водночас Фезер наголосила на важливості покращення інтеграції тих, хто прибув у Німеччину.

Також зі статистики випливає, що вік порушників закону значно зменшився. Торік серед підозрюваних було виявлено 104 тис. дітей віком до 14 років, що на 43% більше, ніж у 2019 році. У віковій групі 14-18 років було встановлено 177 тис. підозрюваних – приріст на 17% за той же період часу. В цих обох групах найбільше зростання також спостерігалося серед іноземців: якщо за рік кількість дітей і підлітків не німців зросла на 30%, то серед німців приріст становив менше 3%.

Як пише Spiegel, минулого року кількість злочинів у Німеччині значно зросла і досягла найвищого рівня з 2016 року. Загалом влада зареєструвала 5,94 млн випадків злочинів, свідчить статистика. Відповідно у порівнянні з минулим роком визначено зростання на 5,5%.

Статистика правопорушень збирається щорічно на основі даних, які передаються державними відділами карного розшуку всіх 16 федеральних земель.

Як додає видання, точки зору Федерального міністерства внутрішніх справ, розвиток злочинності став очевидним минулого року. Восени міністр Фезер назвала  «соціальні причини, такі як особистий досвід насильства через терор і втечу, а також ризик бідності».

Раніше суд виніс вирок німецькому чиновнику, який домагався дітей українських біженців. Земельний суд Гамбурга засудив 42-річного чиновника Денніса В. до восьми років в'язниці за сексуальні домагання українських хлопчиків 9 і 11 років і виробництво дитячої порнографії. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що після початку війни в Україні німець допоміг їхній родині втекти до Німеччини, пообіцявши стати їхнім «захисником».  Натомість чоловік вимагав близькості з дітьми, погрожуючи сім’ї депортацією. 

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Теги: кримінал Німеччина міністр статистика депортація чоловік вирок влада населення

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