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Влада одного зі штатів США обмежила дітям використання соцмереж

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада одного зі штатів США обмежила дітям використання соцмереж
Діти у Флориді не зможуть користуватись соцмережами без дозволу батьків
фото із відкритих джерел

Губернатор Флориди підписав закон про заборону дітям реєструватися у соцмережах

Губернатор американського штату Флорида Рон Десантіс підписав закон про заборону дітям заводити облікові записи в соцмережах, передала пресслужба політика. Він пояснив своє рішення тим, що соцмережі шкодять дітям у багатьох сенсах, а нова норма дозволить батькам краще захищати дітей від шкідливого контенту.

«Губернатор Десантіс підписав закон, який забороняє дітям до 14 років заводити акаунти в соцмережах, а 14-15-річним заводити акаунти дозволено лише за згодою батьків», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, законодавці Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки (США) підтримали законопроєкт, який може заборонити застосунок TikTok на території країни. Про це повідомляє CNN.Законопроєкт підтримали 352 члени Палати представників проти 65.

До слова, президент США Джо Байден заявив, що готовий підписати закон, який обмежить роботу TikTok в країні.

Читайте також: Байден використовуватиме TikTok для виборчої кампанії попри свою заборону
Теги: США соцмережі застосунок TikTok президент Флорида політика закон діти законопроєкт

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