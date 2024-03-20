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Українка стала бабусею у 105-й раз

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Українка стала бабусею у 105-й раз
Родина львів'ян, у яких народилася сьома дитина
фото з відкритих джерел

Жінці 87 років

У Львові 46-річна жінка народила сьому дитину. Новонароджений хлопчик став 105-м онуком для своєї бабусі. Про це повідомили у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

Породілля розповіла, що вона родом з Рівненщини, а сама жінка – 10-та з 13 дітей в родині. Її мамі нині 87 років. 105-й онук народився на 40 тижні. Він важить 3460 г та має зріст 55 см.

Зустрічати маму з дитиною приїхали тато та усі шестеро старших дітей – три брати й три сестри. Новонародженого хлопчика назвали Павлом.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка народила 11-ту дитину в авто на трасі.

Крім того, у Рівному жінка народила 17-ту дитину.

Раніше повідомлялося, що волинянка записала дев'ятьох дітей на різних чоловіків, аби ті уникнули мобілізації. Багатодітна матір наголосила, що татусі, які нині на заробітках за кордоном, насилають їй на дітей гроші.

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Теги: діти дитина

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