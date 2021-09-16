Названо дату і формат Міжнародного економічного форуму у Давосі–2022

відбудеться з 17 по 21 січня

Форум відбудеться з 17 по 21 січня

Форум, який традиційно проходить взимку у швейцарському Давосі, останні два роки переносили через пандемію

Всесвітній економічний форум заплановано на період з 17 до 21 січня 2022 року в швейцарському Давосі, повідомили організатори форуму.

«Всесвітній економічний форум планує скликати провідних світових лідерів на щорічну зустріч 2022 року у Давос-Клостерсі», – йдеться в повідомленні організаторів.

У ньому наголошується, що гарантування безпеки всіх учасників форуму в умовах пандемії буде пріоритетом під час проведення зустрічі.

Організатори також зазначили, що працюють зі швейцарською владою та міжнародними організаціями у сфері охорони здоров'я, щоб вжити всіх необхідних заходів.

Щороку наприкінці січня в швейцарському Давосі відбувається зустріч Всесвітнього економічного форуму, яка збирає світову еліту політики та бізнесу. Однак через пандемію коронавірусу форум у 2021 році відбувся в онлайн-форматі.

Варто додати, що діяльність форуму спрямована на міжнародну співпрацю з метою поліпшення стану світу шляхом залучення політичних, економічних та інших лідерів суспільства.

До слова, Нацбанк знову підняв облікову ставку через сплеск інфляції.

Раніше фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення долара.