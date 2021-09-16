  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Названо дату і формат Міжнародного економічного форуму у Давосі–2022

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Форум&nbsp;відбудеться з 17 по 21 січня - Названо дату і формат Міжнародного економічного форуму у Давосі–2022
    Форум відбудеться з 17 по 21 січня
    фото з відкритих джерел

    Форум, який традиційно проходить взимку у швейцарському Давосі, останні два роки переносили через пандемію

    Всесвітній економічний форум заплановано на період з 17 до 21 січня 2022 року в швейцарському Давосі, повідомили організатори форуму.

    «Всесвітній економічний форум планує скликати провідних світових лідерів на щорічну зустріч 2022 року у Давос-Клостерсі», – йдеться в повідомленні організаторів.

    У ньому наголошується, що гарантування безпеки всіх учасників форуму в умовах пандемії буде пріоритетом під час проведення зустрічі.

    Організатори також зазначили, що працюють зі швейцарською владою та міжнародними організаціями у сфері охорони здоров'я, щоб вжити всіх необхідних заходів.

    Щороку наприкінці січня в швейцарському Давосі відбувається зустріч Всесвітнього економічного форуму, яка збирає світову еліту політики та бізнесу. Однак через пандемію коронавірусу форум у 2021 році відбувся в онлайн-форматі.

    Варто додати, що діяльність форуму спрямована на міжнародну співпрацю з метою поліпшення стану світу шляхом залучення політичних, економічних та інших лідерів суспільства.

    До слова, Нацбанк знову підняв облікову ставку через сплеск інфляції.

    Раніше фінансовий аналітик спрогнозував інфляцію і знецінення долара.

    Читайте також:

    Теги: економіка Швейцарія бізнес політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Названо дату і формат Міжнародного економічного форуму у Давосі–2022