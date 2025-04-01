Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня
колаж: glavcom.ua

Попри війну, українці не втратили почуття гумору

У День дурня, який відзначається сьогодні, 1 квітня, українські політики, журналісти та блогери вирішили скористатися унікальною традицією і, полишивши рамки серйозності, дозволили собі вдатися до пустощів у соцмережах. «Главком» зібрав найбільш цікаві жарти українців.

Голова комісії з питань регламенту Київради, депутат від «Європейської солідарності» Леонід Ємець у День сміху спробував налякати киян «новиною» про закриття столичного метро на три місяці, але зауважив, що зупинка метро відбувається не через ремонтні роботи. 

«Я в шоці! Виявляється, запланована трьохмісячна зупинка метро в Києві це не через ремонтні роботи. Тільки не смійтесь, але геодезія виявила, що під метро Кловська знаходиться найбільше родовище дорогоцінних каменів в Європі. Прояви кімберлітового і лампроїтового магматизму свідчать про величезні поклади алмазів. Більше того виявляється вже півроку керівництво метрополітену займається незаконним видобутком, а ремонтні роботи це лише прикриття.Відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство. На засіданні Київради у четвер – розглдатимемо не лише це питання, а і самі камені. Це капець», – написав депутат.

Леонід Ємець повідомив 1 квітня одразу кілька «новин»
Леонід Ємець повідомив 1 квітня одразу кілька «новин»
скриншот допису Леоніда Ємця

Підписники депутата оцінили жарт, але зізнаються, що, поки не згадали про 1 квітня, були ошелешені новинами від політика. 

Читачі сторінки депутата у мережі цікавляться, чи Трампу вже доповіли про алмази у столичному метро
Читачі сторінки депутата у мережі цікавляться, чи Трампу вже доповіли про алмази у столичному метро
скриншот коментарів

Народний депутат України від «Голосу» Ярослав Железняк у День дурня «проаналізував» декларації урядовців. «Тільки п'ять міністрів з складу уряду скористалися програмами «кешбеку» або «зимовою підтримкою» у 2024-му році», – написав він. 

За першоквітневими даними Железняка, віце-міністр відновлення Кулеба витратив отриманий кешбек та 1 тис грн на купівлю товарів харчування в мережі роздрібної торгівлі малої архітектурної форми, а міністр охорони здоровʼя Ляшко – витратив 1 тис. грн на купівлю ліків.

Нардеп «проаналізував» декларацій урядовців і «виявив» п'ять міністрів з складу Уряду скористалися програмами «кешбеку» або «зимовою підтримкою» у 2024-му році
Нардеп «проаналізував» декларацій урядовців і «виявив» п'ять міністрів з складу Уряду скористалися програмами «кешбеку» або «зимовою підтримкою» у 2024-му році
скриншот допису нардепа Ярослава Железняка

Щоправда, у своєму дописі Железняк лишив підказку, привітавши усіх з 1 квітня. 

Яхтсмен, один з лідерів українського і радянського вітрильного спорту, блогер Євген Платон «анонсував» введення регульованих цін на картоплю у РФ, бо вона, буцімто, «створює загрозу продовольчій безпеці».

Євген Платон «прогнозує» регулювання цін на картоплю: у Росії
Євген Платон «прогнозує» регулювання цін на картоплю: у Росії
скриншот допису

Не обійшлося й без «чорного» гумору – журналістка Наталя Нагорна повідомила про «смерть Путіна».

Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня фото 1
скриншот допису

«Я просто захожу в стрічку. Бачу цей пост. І приємно. Тому вибачте. Але думаю, що насправді він помер)», – додала у коментарях журналістка. 

Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня фото 2
скриншот коментарів

У коментарях журналістку попросили уточнити, помер Путін чи котрийсь із двійників російського дикттора. 

Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня фото 3
скриншот коментарів

Нагадаємо, 1 квітня відзначається День сміху. Це позитивне, жартівливе та веселе весняне свято, особливістю якого є дотепні розіграші. Попри те, що свято неофіційне, воно дуже популярне в багатьох країнах, і кожна має для нього свої особливі традиції. В одних країнах 1 квітня називають Днем сміху, в інших – Днем дурня. В цей день кожен не проти пожартувати над оточуючими, ніхто не застрахований від розіграшів і навіть найсерйозніші мимоволі посміхаються.

Теги: путін смерть українці харчування жарт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чаус: «Незмінно: Росія – терорист. Терористів треба зупиняти силою»
Росіяни атакували Чернігівщину: пошкоджено виробничий обʼєкт
7 березня, 08:12
Уряд вніс зміни до перетину кордону 
Уряд розширив перелік категорій людей, які мають право перетнути кордон
7 березня, 14:31
Макрон та Стармер виступають проти поступок вимогам Кремля щодо демілітаризації України
Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах – Bloomberg
13 березня, 06:11
Українські посадовці занепокоєні тим, що затягування перемовин з боку РФ – не більше ніж «гра з їхнього боку»
Україна позначила «червоні лінії» для мирної угоди з Путіним: подробиці від The Independent
16 березня, 18:35
У багатьох регіонах України триває загроза ударних дронів. Це відбувається на тлі розмов про перемир'я
«Путін фактично відкинув пропозицію припинення вогню». Зеленський про чергову атаку РФ
19 березня, 00:23
Новий Орлеан став відомим завдяки багатій кулінарній історії
Не Париж: стало відоме найкраще гастрономічне місто світу
18 березня, 21:27
Директор ЦРУ Реткліфф: Я переконаний, що українці будуть воювати навіть голими руками
Українці воюватимуть голими руками, якщо умов тривалого миру не буде – директор ЦРУ
26 березня, 02:56
Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років
«Лікарі вбили його». Син Марадони зробив гучну заяву про смерть батька
26 березня, 14:12
Слова з «Пісні про Путіна» поширились у всіх сферах людського життя
Легендарний хіт, який підкорив світ: 11 років тому у Харкові ультрас заспівали про Путіна
30 березня, 12:29

Суспільство

Українці не вірять у справедливий мир за Трампа. Опитування
Українці не вірять у справедливий мир за Трампа. Опитування
«Цивільні проти військових». Експерт РНБО назвав головні «фейки» про Україну
«Цивільні проти військових». Експерт РНБО назвав головні «фейки» про Україну
Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня
Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня
«Сталевий фронт» передав 157-й бригаді транспорт та обладнання для мобільності й технічного забезпечення
«Сталевий фронт» передав 157-й бригаді транспорт та обладнання для мобільності й технічного забезпечення
Вербна неділя 2025: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
Вербна неділя 2025: коли та як святкувати, традиції, обряди, заборони
Нова шахрайська схема в Instagram. ЦПД попередив українців
Нова шахрайська схема в Instagram. ЦПД попередив українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 квітня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 квітня 2025
45K
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
25K
«Бог цій людині дав усе, крім розуму…». Поет Крищенко назвав співака, який «був гордістю, а став ганьбою»
13K
Прогноз магнітних бур на 1-3 квітня: якою буде сонячна активність
11K
Річниця звільнення Київщини: чому українцям не сподобався допис посольства США

Новини

1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua