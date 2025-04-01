Путін помер, метро у Києві закривають. Як жартували українці у День дурня

Попри війну, українці не втратили почуття гумору

У День дурня, який відзначається сьогодні, 1 квітня, українські політики, журналісти та блогери вирішили скористатися унікальною традицією і, полишивши рамки серйозності, дозволили собі вдатися до пустощів у соцмережах. «Главком» зібрав найбільш цікаві жарти українців.

Голова комісії з питань регламенту Київради, депутат від «Європейської солідарності» Леонід Ємець у День сміху спробував налякати киян «новиною» про закриття столичного метро на три місяці, але зауважив, що зупинка метро відбувається не через ремонтні роботи.

«Я в шоці! Виявляється, запланована трьохмісячна зупинка метро в Києві це не через ремонтні роботи. Тільки не смійтесь, але геодезія виявила, що під метро Кловська знаходиться найбільше родовище дорогоцінних каменів в Європі. Прояви кімберлітового і лампроїтового магматизму свідчать про величезні поклади алмазів. Більше того виявляється вже півроку керівництво метрополітену займається незаконним видобутком, а ремонтні роботи це лише прикриття.Відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство. На засіданні Київради у четвер – розглдатимемо не лише це питання, а і самі камені. Це капець», – написав депутат.

Леонід Ємець повідомив 1 квітня одразу кілька «новин» скриншот допису Леоніда Ємця

Підписники депутата оцінили жарт, але зізнаються, що, поки не згадали про 1 квітня, були ошелешені новинами від політика.

Читачі сторінки депутата у мережі цікавляться, чи Трампу вже доповіли про алмази у столичному метро скриншот коментарів

Народний депутат України від «Голосу» Ярослав Железняк у День дурня «проаналізував» декларації урядовців. «Тільки п'ять міністрів з складу уряду скористалися програмами «кешбеку» або «зимовою підтримкою» у 2024-му році», – написав він.

За першоквітневими даними Железняка, віце-міністр відновлення Кулеба витратив отриманий кешбек та 1 тис грн на купівлю товарів харчування в мережі роздрібної торгівлі малої архітектурної форми, а міністр охорони здоровʼя Ляшко – витратив 1 тис. грн на купівлю ліків.

Нардеп «проаналізував» декларацій урядовців і «виявив» п'ять міністрів з складу Уряду скористалися програмами «кешбеку» або «зимовою підтримкою» у 2024-му році скриншот допису нардепа Ярослава Железняка

Щоправда, у своєму дописі Железняк лишив підказку, привітавши усіх з 1 квітня.

Яхтсмен, один з лідерів українського і радянського вітрильного спорту, блогер Євген Платон «анонсував» введення регульованих цін на картоплю у РФ, бо вона, буцімто, «створює загрозу продовольчій безпеці».

Євген Платон «прогнозує» регулювання цін на картоплю: у Росії скриншот допису

Не обійшлося й без «чорного» гумору – журналістка Наталя Нагорна повідомила про «смерть Путіна».

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«Я просто захожу в стрічку. Бачу цей пост. І приємно. Тому вибачте. Але думаю, що насправді він помер)», – додала у коментарях журналістка.

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У коментарях журналістку попросили уточнити, помер Путін чи котрийсь із двійників російського дикттора.

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Нагадаємо, 1 квітня відзначається День сміху. Це позитивне, жартівливе та веселе весняне свято, особливістю якого є дотепні розіграші. Попри те, що свято неофіційне, воно дуже популярне в багатьох країнах, і кожна має для нього свої особливі традиції. В одних країнах 1 квітня називають Днем сміху, в інших – Днем дурня. В цей день кожен не проти пожартувати над оточуючими, ніхто не застрахований від розіграшів і навіть найсерйозніші мимоволі посміхаються.