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Хвороба Кадирова прогресує: хто може очолити Чечню

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Хвороба Кадирова прогресує: хто може очолити Чечню
Кадиров на свою посаду розглядає неповнолітнього сина Адама
фото: rashid_temrezov

Кадиров більшість часу проводить у клініці, пересувається санітарним гелікоптером

Здоров’я глави Чечні Рамзана Кадирова погіршується, і він почав активну підготовку до передачі влади. Він прийняв висновки лікарів і тепер зміцнює позиції своїх дітей та близьких кланів, аби забезпечити спадковість управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Новая газета Европа».

У 2023 році стан Рамзана Кадирова був відносно стабільним, однак на початку 2024 року він скасував традиційну поїздку до Москви та був госпіталізований у приватну клініку «Аймед», що належить його дружині. Щоб приховати це, було організовано постановочну поїздку Кадирова на будівництво мікрорайону імені Путіна.

Після короткої появи він знову зник із публічного простору. З лютого більшість часу проводить у клініці, пересувається санітарним гелікоптером і обмежується лише дописами в соцмережах. Фактичне керівництво республікою взяв на себе прем’єр Магомед Даудов.

Ознакою майбутніх змін стала несподівана відставка доньки Кадирова Айшат з посади віцепрем’єра. Слідом за нею держслужбу залишили ще дві доньки Хутмат і Хадижат. Паралельно з цим почалося переоформлення бізнесу на інших членів родини. Експерти вважають, що це пов’язано з бажанням зберегти вплив і обійти обмеження закону, який забороняє чиновникам вести підприємницьку діяльність.

Попри те, що у Кадирова 14 дітей, головна увага зосереджена на Айшат та 17-річному Адамі. Саме Адама розглядають як потенційного наступника. Основна мета Кадирова зараз – це забезпечити збереження влади та контролю над силовими структурами й бізнесом у руках родини, спираючись на підтримку з боку російського диктатора Володимира Путіна.

До слова, Рамзан Кадиров нагородив медаллю свого племінника, секретаря Радбезу Чечні Хамзата Кадирова. Саме Хамзат відзвітував про збиття «всіх безпілотників» над Чечнею, де, як відомо, було збито літак Embraer 190.

Також глава Чечні Рамзан Кадиров нагородив свою старшу дочку медаллю за «зміцнення відносин» між Чечнею та окупованою Донецькою областю, так званою ДНР.

Як повідомлялося, у пошуках безпеки для своїх родичів чеченський лідер Рамзан Кадров звернувся до представників близькосхідних мусульманських монархій. Головною причиною розладу Кадирова з Путіним стала інформація від ФСБ про часті та неузгоджені з Кремлем переговори керівника Чечні.

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Теги: Чечня Рамзан Кадиров

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