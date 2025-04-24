Уряд назвав кількість жертв серед мирних українців від початку вторгнення РФ

Агресор здійснив 1700 атак на школи, понад 780 атак – на лікарні, понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику

Від початку повномасштабної війни РФ вбила 13 тис. цивільних людей

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на конференції у США розповів про злочини росіян в Україні. Про це пише «Урядовий портал», передає «Главком».

Шмигаль зазначив, що від початку повномасштабної війни Російська Федерація вбила 13 тис. цивільних людей, з них 618 дітей, агресор здійснив 1700 атак на школи, понад 780 атак – на лікарні, понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику.

«Щодня Росія завдає Україні кривавих ран. Цілить у наші мирні міста та села. Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Одеса. Вночі ворог запустив дрони й ракети по Києву», – зазначив глава українського уряду і додав, що понад сотня бойових зіткнень кожну добу відбувається на лінії фронту.

За словами Шмигаля, наші воїни стримують сили противника та завдають їм величезних втрат. Із 2022 року потужності українського ОПК зросли в 35 разів, і зараз держава вже виробляє 40% усього озброєння українського військ

Денис Шмигаль подякував за підтримку партнерам та друзям України, зокрема американському народу та українській діаспорі. Він наголосив, що зараз Україна потребує американського лідерства, в тому числі проактивної позиції українців у США.Також Шмигаль нагадав, що Росія повинна не лише компенсувати збитки за спричинені руйнування, а й відповісти перед правосуддям.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

У Святошинському районі Києва рятувальники розбирають завали в житловій забудові 😱 pic.twitter.com/6UYPSAktFJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.