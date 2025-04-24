Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Уряд назвав кількість жертв серед мирних українців від початку вторгнення РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Уряд назвав кількість жертв серед мирних українців від початку вторгнення РФ
Агресор здійснив 1700 атак на школи, понад 780 атак – на лікарні, понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику
фото: Суспільне

Від початку повномасштабної війни РФ вбила 13 тис. цивільних людей

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на конференції у США розповів про злочини росіян в Україні. Про це пише «Урядовий портал», передає «Главком».

Шмигаль зазначив, що від початку повномасштабної війни Російська Федерація вбила 13 тис. цивільних людей, з них 618 дітей, агресор здійснив 1700 атак на школи, понад 780 атак – на лікарні, понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику.

«Щодня Росія завдає Україні кривавих ран. Цілить у наші мирні міста та села. Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Одеса. Вночі ворог запустив дрони й ракети по Києву», – зазначив глава українського уряду і додав, що понад сотня бойових зіткнень кожну добу відбувається на лінії фронту.

За словами Шмигаля, наші воїни стримують сили противника та завдають їм величезних втрат. Із 2022 року потужності українського ОПК зросли в 35 разів, і зараз держава вже виробляє 40% усього озброєння українського військ

Денис Шмигаль подякував за підтримку партнерам та друзям України, зокрема американському народу та українській діаспорі. Він наголосив, що зараз Україна потребує американського лідерства, в тому числі проактивної позиції українців у США.Також Шмигаль нагадав, що Росія повинна не лише компенсувати збитки за спричинені руйнування, а й відповісти перед правосуддям.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

Читайте також:

Теги: війна тероризм вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юрій Олішкивич виконував бойові завдання із оборони суверенітету та територіальної цілісності держави на Харківщині та Донеччині
Прощання з воїном відбулося через рік після смерті. Згадаймо Юрія Олішкивича
Сьогодні, 09:00
На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового
Карта бойових дій в Україні станом на 24 квітня 2025 року
Сьогодні, 08:21
Ключове завдання України – зберегти суб’єктність у переговорах з Трампом та Путіним
Мирна угода по-трампівськи: що пропонують США
22 квiтня, 13:27
РФ з початку року втратила в Україні 22217 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 17 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
17 квiтня, 07:35
Трамп: Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя
Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні
14 квiтня, 17:34
Вранці жінка була знайдена мертвою у ліжку
Трагедія в Таращанській громаді: чоловіку загрожує до 10 років за смерть співмешканки
11 квiтня, 09:36
Олена Кім: У багатьох італійських підручниках Крим позначений як російська територія
Олена Кім: У багатьох італійських підручниках Крим позначений як російська територія
11 квiтня, 06:00
На думку Жоріна, держава повинна змінити підходи до ведення війни, переорієнтувавши зусилля на розвиток військових технологій
«Потрібно змінити стратегію ведення війни» – підполковник ЗСУ емоційно звернувся до влади
7 квiтня, 17:18
У грудні минулого року Володимир Зеленський отримав меншу зарплату, ніж раніше – 21 560 грн
Зеленський отримує на руки зарплату меншу, ніж Порошенко шість років тому (документи)
31 березня, 16:30

Соціум

ЗСУ ліквідували російського пропагандиста
ЗСУ ліквідували російського пропагандиста
Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
Уряд назвав кількість жертв серед мирних українців від початку вторгнення РФ
Уряд назвав кількість жертв серед мирних українців від початку вторгнення РФ
Внаслідок землетрусу в Стамбулі стався розлом ґрунту завдовжки 35 км
Внаслідок землетрусу в Стамбулі стався розлом ґрунту завдовжки 35 км
Українська авіакомпанія відкрила прямі рейси між Кишиневом і Барселоною
Українська авіакомпанія відкрила прямі рейси між Кишиневом і Барселоною
Знищення одного із найбільших складів боєприпасів РФ: зʼявилися супутникові знімки
Знищення одного із найбільших складів боєприпасів РФ: зʼявилися супутникові знімки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 квітня 2025
33K
Путін наказав готувати Росію до нових воєн
22K
Обшуки в ексзаступниці міністра економіки Панаіотіді: з'явилися нові деталі
20K
ЗСУ взяли в полон екзотичного окупанта (відео)
14K
У столичній багатоповерхівці зірвався ліфт з людиною всередині

Новини

24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
Вчора, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua