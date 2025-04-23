Поблизу Єрусалима через екстремальну спеку спалахнули пожежі (фото, відео)

В Ізраїлі довге, спекотне і сухе літо, що створює сприятливі умови для лісових пожеж

Поліція евакуювала міста Ештаол і Месілат-Ціон через пожежі, які виникли через погодні умови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що через високу температуру та сильний вітер лісові пожежі швидко поширюються. Поліція перекрила трасу 38, ключову транспортну артерію, що веде з цього району до Єрусалиму.

Пожежа спочатку спалахнула неподалік від Мошава Тарум, що в центрі міста. Сильний вітер роздував полум'я, поки рятувальники боролися з вогнем.

В Єрусалимі було видно дим, очевидно, від пожежі, що сталася приблизно за 25 км, що призвело до різкого погіршення якості повітря. Полум'я від другої пожежі наблизилося до шосе 6, головної магістралі, що змусило поліцію перекрити дорогу біля міст Петахія і Педая.

🇮🇱 Через екстремальну спеку в Ізраїлі в районі Єрусалиму почалися пожежі, - Ynet



Рятувальники побоюються переходу вогню на населені пункти. Евакуйовано мешканців деяких будинків, рух поїздів зупинено, а також заблоковано дороги pic.twitter.com/V67vHX46iz — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 23, 2025

Рух поїздів у цьому районі також було зупинено, оскільки полум'я наблизилося до колій. Пожежно-рятувальна служба Ізраїлю повідомила, що для боротьби з полум'ям було залучено два літаки, а також 21 пожежну команду на місцях.

Метеорологічна служба Ізраїлю попереджала про «екстремальні» погодні умови, з можливістю встановлення рекордних температур.

Зазначається, що переважна більшість лісових пожеж в Ізраїлі спричинені людьми і, як правило, є наслідком недбалості.

В Ізраїлі довге, спекотне і сухе літо, що створює сприятливі умови для лісових пожеж. Великі пожежі спалахували в 1989, 1995, 2010, 2015, 2019, 2021 і 2023 роках.

Нагадаємо, пожежі в екосистемах на Київщині не вщухають. Тільки за минулу добу рятувальники 47 разів виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах, вогонь знищив все живе на загальній площі понад 33 га.

До слова, у Сеулі чоловік влаштував підпал у житловій багатоповерхівці, використовуючи, ймовірно, вогнемет.