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Захищаючи Україну, загинув льотчик Олексій Месь – Повітряні сили

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Захищаючи Україну, загинув льотчик Олексій Месь – Повітряні сили
Наказом Головнокомандувача ЗСУ льотчику присвоєно військове звання полковник посмертно
фото з відкритих джерел

Олексій під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА

26 серпня, захищаючи нашу країну під час російської масованої ракетно-авіаційної атаки, загинув льотчик Олексій Месь. Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ.

Олексій під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Захищаючи Україну, загинув льотчик Олексій Месь – Повітряні сили фото 1

«Захищаючи нашу країну, загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Олексій Месь. Він героїчно провів свій останній бій в небі. 26 серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя», – йдеться у повідомленні.

Захищаючи Україну, загинув льотчик Олексій Месь – Повітряні сили фото 2

Сьогодні, 29 серпня попрощатися з ним прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців.
«Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно. Ми втратили надійного друга і сильного воїна. Але не втратили сили, волі і прагнення боротися, воювати і перемагати», – додали у Повітряних силах. 

Захищаючи Україну, загинув льотчик Олексій Месь – Повітряні сили фото 3

Раніше повідомлялося, що винищувач F-16, наданий союзниками Україні, був знищений в результаті катастрофи в понеділок, 26 серпня. Літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу країни в понеділок. Швидше, катастрофа сталася через помилку пілота.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Відомо про п’ятьох травмованих.

Також внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури в Луцьку. Наразі відомо про одного загиблого.

Вранці російський агресор масовано атакував Дніпропетровську область. За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 69-річний чоловік.

Зокрема, Російська Федерація атакувала енергетичні об'єкти на Львівщині.

Як повідомлялося, «Укренерго» надало розпорядження ДТЕК ввести екстрені відключення світла. У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі столична влада ухвалила рішення розгорнути по Києву «Пункти незламності».

До слова, у різних регіонах України через атаку Росії фіксуються знеструмлення. Як повідомила «Укрзалізниця», задля забезпечення перевезення пасажирів вже виведені резервні тепловози.

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Теги: пілот

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