Український пілот F-16 вперше розповів про бої з авіацією ворога

Український пілот F-16: У нас якісніше озброєння. Росіяни це також розуміють

Повітряні сили ЗСУ опублікували перше інтерв'ю пілота винищувача F-16, в якому він розповів про бойові зіткнення з окупантами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю льотчика.

«У нас дещо інше озброєння, якісніше озброєння. Росіяни це також розуміють. На деяких напрямках ми сходимося уже дуже близько. Такого раніше не було», – зауважив пілот.

За словами військового, росіяни нині уникають зближення та починають відходити. Він зазначив, що противник діє обережно та усвідомлює можливості озброєння України.

«Там теж сидить жива людина, яка також не хоче помирати. І по їхнім діям ми бачимо, що вони це все прекрасно розуміють. Вони знають приблизні наші технічні характеристики нашого озброєння. Вони знають, де їм підійти, де їм відійти. Так же само і ми використовуємо ці всі прогалини», – підкреслив льотчик.

Пілот наголошує, що українські воїни з високою ефективністю застосовують західну техніку як у повітрі, так і на землі.

«Майже кожна ракета приходить в ціль… Більш ніж 80% випущених нами ракет приходять у ціль. Знищують як «шахеди», так і крилаті ракети морського, повітряного і наземного базування. Цілі нам заздалегідь відомі, розвідка наша працює досить непогано, навіть попри те, що в медіа розганяли, що ми не отримуємо дані розвідки… Можна сказати, що наші сили розвідки дуже швидко адаптуються, ми отримуємо актуальні дані… Нині ми можемо завдавати удари тільки в тактичну глибину, проте ефективність цих ударів дуже висока: якщо ми захочемо, то наша бомбочка залетить комусь у віконце», – зауважив український боєць.

Раніше український пілот вперше в історії за один бойовий виліт винищувача F-16 знищив одразу шість крилатих російських ракет. Це сталося під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року.