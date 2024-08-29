Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16

Один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників, розбився

Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія

Винищувачі F-16 Збройних Сил України були задіянні під час відбиття атаки РФ 26 серпня. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачений звʼязок. Про це повідомляє пресслужба Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, в ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.

Однак під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Пізніше зʼясувалося, що літак зазнав катастрофи, льотчик загинув.

«Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal написало про те, що нібито розбився один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся. Він загинув 26 серпня, під час масштабної атаки РФ по Україні. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. Пілотом якого саме літака був Месь - не вказувалось. Однак прес-служба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США повідомляла, що Месь проходив навчання на F-16 у Штатах.

Раніше видання The Economist повідомило, що перші десять із можливих 79 винищувачів F-16 прибули в Україну в останній день липня.