Українські F-16 можуть виявляти точне розташування російської ППО – Forbes

Літаки можуть розшукувати ППО за допомогою системи самозахисту

Українські винищувачі F-16 можуть не лише знешкоджувати російські безпілотники, виявляти та глушити за допомогою капсул РЕБ радари ворога та скидати високоточні боєприпаси, але й за допомогою системи самозахисту розшукувати ворожі системи ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Українські літаки мають інтегровану систему дозування Pylon Integrated Dispensing System та інтегровану електронну бойову систему Pylon Integrated Systems: Pids та Ecips. Остання має пасивні засоби захисту – глушилки AN/ALQ-162, які можуть уражати радари – та систему попередження про ракетний напад AN/AAR-60 для запуску пасивних засобів захисту.

«Система попередження підключається до системи управління радіоелектронною боротьбою данської компанії Terma, яка сама підключається до дисплея в кабіні пілота, що показує, де знаходяться ворожі радари щодо його літака. Якщо українські пілоти F-16 виконують завдання з електронної розвідки, вони, ймовірно, значною мірою покладаються на систему управління Terma», – йдеться в матеріалі.

Тим часом у світі є лише кілька бортів F-16, спеціально обладнаних для розвідки підфюзеляжними камерами або радарними установками. І в України їх немає.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ опублікували перше інтерв'ю пілота винищувача F-16, в якому він розповів про бойові зіткнення з окупантами.

До слова, 26 серпня 2024 року розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник.