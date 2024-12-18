Нідерландські винищувачі перехопили літаки РФ над Балтійським морем

Російські літаки перебували в акваторії Балтійського моря з надзвуковими ракетами

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди разом з Фінляндією та Швецією перехопили над Балтійським морем російські військові літаки. Про це він написав у соцмережі Х.

«Наші F-35 щодня демонструють пильність проти російської загрози. Вчора (17 грудня – ред.) разом з Фінляндією та Швецією ми супроводжували російські літаки з надзвуковими ракетами над Балтійським морем. Захист нашої безпеки вимагає постійної готовності», – написав Брекельманс.

Onze F-35’s tonen dagelijks waakzaamheid tegen Russische dreigingen.



Gisteren onderschepten we, samen met Finland en Zweden, Russische vliegtuigen met supersonische raketten boven de Baltische Zee.



Het beschermen van onze veiligheid vraagt voortdurende paraatheid. 🇳🇱🇫🇮🇸🇪 pic.twitter.com/q4mk2Mboeo — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 18, 2024

Міністр оборони Нідерландів не уточнив тип російських літаків.

Це вже не перший випадок. У грудні два нідерландські винищувачі F-35 вже здійснювали перехоплення трьох російських літаків над Балтійським морем.

Нагадаємо, невідомі безпілотники вже вдруге за останні дні були помічені в небі над британськими авіабазами, які використовуються американськими Військово-повітряними силами.

Раніше стало відомо про про появу невідомих безпілотників над розташованими в Британії авіабазами. Йдеться про бази Лейкенхіт та Мілденхолл у графстві Саффолк, а також про базу Фелтуелл у Норфолку. Посольство Росії в Лондоні назвало спроби британських ЗМІ пов'язати ці події з російською розвідувальністю «конспірологічними історіями».