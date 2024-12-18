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Нідерландські винищувачі перехопили літаки РФ над Балтійським морем

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нідерландські винищувачі перехопили літаки РФ над Балтійським морем
Міністр оборони Нідерландів не уточнив тип російських літаків
фото: x.com/DefensieMin

Російські літаки перебували в акваторії Балтійського моря з надзвуковими ракетами 

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди разом з Фінляндією та Швецією перехопили над Балтійським морем російські військові літаки. Про це він написав у соцмережі Х.

«Наші F-35 щодня демонструють пильність проти російської загрози. Вчора (17 грудня – ред.) разом з Фінляндією та Швецією ми супроводжували російські літаки з надзвуковими ракетами над Балтійським морем. Захист нашої безпеки вимагає постійної готовності», – написав Брекельманс.

Міністр оборони Нідерландів не уточнив тип російських літаків.

Це вже не перший випадок. У грудні два нідерландські винищувачі F-35 вже здійснювали перехоплення трьох російських літаків над Балтійським морем. 

Нагадаємо, невідомі безпілотники вже вдруге за останні дні були помічені в небі над британськими авіабазами, які використовуються американськими Військово-повітряними силами.

Раніше стало відомо про про появу невідомих безпілотників над розташованими в Британії авіабазами. Йдеться про бази Лейкенхіт та Мілденхолл у графстві Саффолк, а також про базу Фелтуелл у Норфолку. Посольство Росії в Лондоні назвало спроби британських ЗМІ пов'язати ці події з російською розвідувальністю «конспірологічними історіями».

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Теги: Нідерланди військові літак росія

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