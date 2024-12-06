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Михайло Басараб Політолог

Розмови про «близькі мирні переговори» руйнують наше військо

glavcom.ua
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Збройні сили України
фото з відкритих джерел

«Уявіть собі, якою зараз має бути мотивація бійця, що ризикує життям кожної миті, але з кожної праски чує, що якщо не завтра, то післязавтра буде мир»

Колись всю цю муть про близькі мирні переговори назвуть однією з найвдаліших російських ІПСО.

Мене не так турбує, як це впливає на тил. Я сильно переживаю за те, як це демотивує усіх моїх побратимів, які боронять Україну і наближають поразку РФ.

Уявіть собі, якою зараз має бути мотивація бійця, що ризикує життям кожної миті, але з кожної праски чує, що якщо не завтра, то післязавтра буде мир. Хіба не очевидно, що цей триндьож, який нічим не закінчиться, деструктивно впливає на психоемоційний стан у війську зараз.

Про мир не треба говорити. Його мовчки треба наближати, цілячись у ворога і ворожу державу.

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Джерело
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Теги: війна росія переговори

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Михайло Басараб

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