Над американськими базами у Британії знову помічені невідомі безпілотники – Sky News

Невідомі безпілотники знову були помічені над трьома авіабазами США у Великій Британії

Невідомі безпілотники вже вдруге за останні дні були помічені в небі над британськими авіабазами, які використовуються американськими Військово-повітряними силами. Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на представника командування ВПС США в Європі.

Як зазначає видання, близько 60 британських військовослужбовців, включно з фахівцями з боротьби з безпілотниками, були направлені для захисту трьох авіабаз, які використовуються ВПС США у Великій Британії, після серії «дивних» повідомлень про безпілотники.

Військовослужбовці також намагаються з’ясувати, хто керує безпілотними літальними апаратами на тлі побоювань, що таємничі польоти можуть бути частиною якоїсь «скоординованої» операції. При цьомубезпілотники поки що не ідентифіковані як ворожі.

«Можу підтвердити, що ситуація з появою дронів триває. Наші сили продовжують спостереження за повітряним простором і разом з владою країн, що приймають, і нашими партнерами по здійснюваних місіях працюють над забезпеченням безпеки персоналу баз, а також розташованих на них об'єктів і майна. При цьому ми залишаємо за собою право захищати наші об'єкти», – зазначив представник командування.

Раніше про про появу невідомих безпілотників над розташованими в Британії авіабазами стало відомо ще в середині минулого тижня. Йдеться про бази Лейкенхіт та Мілденхолл у графстві Саффолк, а також про базу Фелтуелл у Норфолку. Посольство Росії в Лондоні назвало спроби британських ЗМІ пов'язати ці події з російською розвідувальністю «конспірологічними історіями».



