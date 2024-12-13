У Німеччині над військовою базою США зафіксовано невідомі дрони

Американські військові підтвердили проліт дронів над базою

За останні тижні кілька невідомих безпілотників пролетіли над промисловими об’єктами в Німеччині та військовою базою США в Рамштайні. Про це повідомляє Spiegel.

Видання зазначає, що над військовою базою США 3 і 4 грудня було помічено «багато дронів». Водночас попри інтенсивні пошуки, операторів безпілотників не вдалося знайти.

Також останніми тижнями невідомі дрони були помічені над об'єктами оборонної компанії Rheinmetall і хімічного гіганта Basf. Водночас американські військові підтвердили проліт дронів над базою.

Нагадаємо, що невідомі безпілотники двічі за листопад були помічені в небі над британськими авіабазами, які використовуються американськими Військово-повітряними силами. Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на представника командування ВПС США в Європі.

Раніше розвідувальний безпілотник також було виявлено поряд із британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth у порту Гамбурга, Німеччина. Спроби вивести його з ладу не увінчалися успіхом, він зник.