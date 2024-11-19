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Ліга націй-2024/25: визначилися всі учасники 1/4 фіналу

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ліга націй-2024/25: визначилися всі учасники 1/4 фіналу
Стали відомі чвертьфіналісти Ліги націй
фото з відкритих джерел

Стали відомі імена всіх восьми чвертьфіналістів турніру. Це Португалія, Італія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Хорватія та Данія.

Груповий етап Ліги націй сезону 2024/25 триває з вересня по листопад 2024 року. Наразі відомі всі команди, які стали чвертьфіналістами турніру. Про це повідомляє сайт УЄФА.

У турнірі беруть участь 54 європейські збірні. Росія була відсторонена від участі через повномасштабну агресію проти України.

Згідно з новим форматом Ліги націй, переможці та команди, що зайняли другі місця в групах елітного Дивізіону A, потрапляють до 1/4 фіналу, де проведуть стикові матчі вдома та на виїзді для визначення чотирьох збірних, що змагатимуться за трофей на фінальній стадії.

На цей момент уже відомі імена всіх восьми чвертьфіналістів турніру: Португалія, Італія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Хорватія та Данія.

Збірна України виступає в Лізі націй у Дивізіоні B, де її суперниками є команди Чехії, Албанії та Грузії.

Перед останнім туром збірна України з 5 очками посідає останнє місце в групі B1. Лідером є Чехія з 8 балами, на другій та третій позиціях розташовані Грузія та Албанія з по 7 очками.

У вівторок, 19 листопада, збірна України проведе свій шостий та вирішалний матч у групі В1 Ліги націй-2024/2025 – наша команда зіграє поєдинок проти Албанії. Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1, який входить у пакети підписок Максимальна, Спорт та Оптимальна. Також гру безкоштовно покаже канал Megogo Спорт у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах.

До слова, російські пропагандисти інформують, що збірна Росії з футболу не буде допущена до участі у жеребкуванні відбірного турніру чемпіонату світу 2026 року.

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Теги: росія Ліга націй Хорватія Португалія Грузія Іспанія Данія Збірна України Італія Нідерланди Франція Чехія Німеччина спорт Албанія

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