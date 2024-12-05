У ластах намагався перепливти Дніпро. Затримано ексчиновника, завербованого ФСБ

За вказівкою ФСБ агент спочатку адміністрував існуючі, а потім створив мережу нових Телеграм-каналів

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки викрила 52-річного жителя Житомирської області, який був адміністратором одного із телеграм-каналів «схем для ухилянтів» та співпрацював із ФСБ РФ. Про це повідомляє СБУ.

«Співробітники СБУ затримали його у серпні цього року, коли він у ластах намагався перепливти ділянку р. Дніпро на кордоні з Білоруссю, щоб потім переїхати до РФ. Під час розслідування слідчі СБУ здобули докази, що фігурант був на контакті із представниками ворожої спецслужби, цілеспрямовано зривав мобілізацію в Україні і після втечі до РФ планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що фігурантом справи виявився 52-річний мешканець Житомирської області, експредставник забороненої партії «Держава», якого дистанційно завербувала спецслужба Кремля.

За вказівкою ФСБ агент спочатку адміністрував існуючі, а потім створив мережу нових телеграм-каналів, в яких надавав військовозобов’язаним детальні інструкції щодо уникнення призову. Зокрема, він пропонував ухилянтам втекти до Росії через заздалегідь підготовлені маршрути «в обхід» контрольно-пропускних пунктів

«Щоб розробити шляхи втечі через лісові стежки або водойми, агент розвідував відповідні ділянки держкордону, позначав їх на картах та направляв своїм клієнтам. Після втечі до РФ фігурант планував брати участь в інформаційно-психологічних операціях ФСБ. У прямих ефірах ворожих пропагандистів він нібито від імені пересічних громадян України мав дискредитувати державні інституції нашої країни», – зазначає СБУ.

СБУ повідомила чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше злочинні дії фігуранта кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 332 (незаконне перетинання державного кордону України).

Нагадаємо, що у Дніпрі військова контррозвідка Служби безпеки та Державне бюро розслідувань ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації. Викрито місцевих працівників територіального центру комплектування, військовослужбовців, лікарів та цивільних осіб, котрі виступали «посередниками» для пошуку клієнтів і передачі грошей.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області.

Також правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації.

До слова, правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях.