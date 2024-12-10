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Нідерландські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем

Ірина Бура
glavcom.ua
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Нідерландські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем
Нідерландські F-35 супроводили літак над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО
фото: міністерство оборони Нідерландів

Два F-35 підіймалися для перехоплення російського транспортного літака Ан-72 та літака-розвідника СУ-24

Два нідерландські винищувачі F-35 здійснили перехоплення трьох російських літаків над Балтійським морем. Про це інформує міністерство оборони Нідерландів. 

У відомстві зазначили, що нідерландські F-35 з початку цього місяця охороняють повітряний простір НАТО на східному кордоні території Альянсу.

Частиною цього завдання є так зване сповіщення про швидке реагування (QRA). Два F-35 злітають протягом кількох хвилин, щоб перехопити інший літак. Це трапляється, наприклад, коли літак наближається до повітряного простору НАТО, не ідентифікуючи себе.

Так, у п’ятницю два F-35 підіймалися для перехоплення російського транспортного літака Ан-72 та літака-розвідника СУ-24.

Після цього винищувачі ще раз піднялися на перехоплення літака-розвідника Іл-20. Нідерландські F-35 супроводили літак над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО.

«Саме для цього там знаходяться наші люди: для захисту нашого спільного повітряного простору від російських загроз», – зазначив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Нагадаємо, невідомі безпілотники вже вдруге за останні дні були помічені в небі над британськими авіабазами, які використовуються американськими Військово-повітряними силами.

Раніше стало відомо про про появу невідомих безпілотників над розташованими в Британії авіабазами. Йдеться про бази Лейкенхіт та Мілденхолл у графстві Саффолк, а також про базу Фелтуелл у Норфолку. Посольство Росії в Лондоні назвало спроби британських ЗМІ пов'язати ці події з російською розвідувальністю «конспірологічними історіями».

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Теги: росія міністр НАТО Нідерланди літак ворог перехоплення винищувач Балтійське море

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