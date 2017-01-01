Німеччина фінансує створення у Марокко притулків для неповнолітніх біженців

У межах пілотного проекту в притулках мають розмістити депортованих підлітків, передбачені й комплексні заходи їх інтеграції

Німецький федеральний уряд інвестує кошти в споруждення притулків для молодих біженців у Марокко. Про це повідомляє DW. Нові будівлі плануються для висланих неповнолітніх мігрантів, які не мають дорослого супроводу. Міністерство внутрішніх справ ФРН повідомило, що йдеться про «депортованих, зокрема неповнолітніх злочинців»,



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У межах пілотного проекту в притулках мають розмістити депортованих підлітків, передбачені й комплексні заходи їх інтеграції

Німецький федеральний уряд інвестує кошти в споруждення притулків для молодих біженців у Марокко. Про це повідомляє DW.

Нові будівлі плануються для висланих неповнолітніх мігрантів, які не мають дорослого супроводу. Міністерство внутрішніх справ ФРН повідомило, що йдеться про «депортованих, зокрема неповнолітніх злочинців», пише видання Welt am Sonntag у неділю, 24 грудня.

У двох споруджуваних закладах на сто місць кожен мають забезпечувати не лише догляд, але й роботу соціальних педагогів, доступ до можливостей здобути освіту та іншу підтримку. У Берліні метою проекту називають «реінтеграцію» неповнолітніх мігрантів, які не отримали притулку в Європі, у марокканське суспільство. Запрацювати система має у найближчі три роки.

Складнощі з інтеграцією біженців у Німеччині

Одним із основних викликів інтеграції мігрантів у Німеччині залишається питання працевлаштування. Представники німецьких громад застерігають від провалу інтеграції біженців на ринку праці у ФРН. Із середини 2017 року грошову допомогу в рамках програми для безробітних Hartz IV - 409 євро на місяць - отримують майже 600 тисяч біженців, заявив виданням медіагрупи Funke керівник Асоціації міст та громад Німеччини Ґерд Ландсберґ (Gerd Landsberg).

За його словами, порівняно з 2016 роком цей показник виріс на понад 250 тисяч осіб. Він наголосив, що станом на середину 2017 року, менше 200 тисяч біженців мали роботу та сплачували соціальні внески із зарплатні. Як приклад для наслідування він назвав Данію, де біженців якнайшвидше працевлаштовують, а вивчення мови іде паралельно.

Ландсберґ закликав великий бізнес більше долучатися до працевлаштування біженців. Він наголосив, що освіта та кваліфікація новоприбулих стане корисною для економіки.