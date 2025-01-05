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Дрони масовано атакували Ростовську область (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Дрони масовано атакували Ростовську область (відео)
Вибухи над Ростовщиною в ніч на 5 січня 2025 року
скриншот відео з Telegram-каналу «Это Ростов новости»

Під ударом міг бути військовий аеродром «Міллерово»

У ніч на 5 січня дрони атакували в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово Ростовської області РФ. Про це повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар у своєму телеграм-каналі.

За словами російського чиновника, відбиття повітряної атаки тривало на півночі області. Постраждалих немає.

Тим часом у мережі з'явилися відео нібито атаки БпЛА на Таганрог і Міллерово. За даними російських телеграм-каналів, під ударом міг бути військовий аеродром «Міллерово». Варто зазначити, що у грудні 2024 року цей об'єкт уже атакували українські дрони. Це летовище ворог використовує для запуску «Шахедів» та базування фронтової авіації. 

Нагадаємо, вчора, 4 січня, військовий аеродром «Балтімор» у Воронежі атакували дрони. 

Крім того, минулої ночі невідомі дрони атакували місто Сафонів Смоленської області Росії. Ймовірно, метою атаки могло бути підприємство АТ «Авангард», яке входить до складу одного з найбільших ракетобудівних холдингів Росії – АТ «ВПК «НУО машинобудування», у складі якого у 2013 році увійшло до АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння». На підприємстві серійно виробляються транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет, елементи броні та протирадіаційного захисту для бронетанкової техніки, радіопрозорі укриття.

Крім того, ближче до ранку 4 січня в аеропорту «Пулково», що у Санкт-Петербурзі, запровадили план «Ковьор» через загрозу атаки безпілотників.

Також у ніч на 4 січня невідомі дрони атакували найбільший у РФ морський торгівельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. 

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Теги: війна росія безпілотник дрон аеродром

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