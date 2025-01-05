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В Узбекистані засуджено учасника російсько-української війни, який убив 10 бійців ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Узбекистані засуджено учасника російсько-української війни, який убив 10 бійців ЗСУ
39-річний узбекистанець, чиє імʼя не називається, підписав контракт у червні 2023 року в Москві
фото з відкритих джерел

Кримінальний кодекс Узбекистану забороняє його громадянам служити в арміях та інших силових структурах іноземних держав

Суд в Узбекистані засудив до чотирьох років і двох місяців обмеження волі громадянина країни, який раніше підписав контракт із російською армією і брав участь у війні в Україні, пише «Газета.uz».

Кримінальний кодекс Узбекистану забороняє його громадянам служити в арміях та інших силових структурах іноземних держав.

39-річний узбекистанець, чиє імʼя не називається, підписав контракт у червні 2023 року в Москві, куди приїхав у пошуках сезонної роботи, пише узбекистанське видання. За умовами контракту йому пропонувалося 450 тисяч рублів «бойових» на місяць, розповів підсудний. Однак він отримав тільки два платежі по 150 тисяч рублів, потім виплати припинилися.

Чоловік брав участь у боях у Шахтарську та Бахмуті і, за його словами, «убив понад 10 українських солдатів». У грудні 2023 року він повернувся в Узбекистан, де добровільно здався правоохоронним органам. Суд врахував явку з повинною як пом'якшувальну обставину.

Влада країн Центральної Азії неодноразово попереджала громадян про відповідальність за участь у війні проти України. У жовтні суд у Самаркандській області Узбекистану засудив 56-річного місцевого жителя до трьох років колонії. У вересні суд у Ташкенті засудив до обмеження свободи найманця ПВК «Вагнер». Той не встиг взяти участь у війні, натомість встиг взяти участь у заколоті ПВК і марші на Москву.

Раніше Слідчий комітет Росії та ФСБ затримали громадянина Республіки Узбекистан, якого підозрюють у підриві російського генерала Ігоря Кирилова. 

Також Узбекистан відмовився вступати в економічний союз із Путіним. 

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Теги: Узбекистан обмеження війна Україна росія ЗСУ суд

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