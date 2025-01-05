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США готуються до найсильнішого зимового шторму за останні 10 років: в небезпеці 62 млн людей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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США готуються до найсильнішого зимового шторму за останні 10 років: в небезпеці 62 млн людей
Найбільша кількість снігу випаде в найхолодніших районах
фото з відкритих джерел

Синоптики прогнозують у США найсильніший снігопад за 10 років, а також ожеледь та пориви вітру до 64 км/год

62 мільйони людей у Сполучених Штатах Америки перебувають під загрозою сильного зимового шторму вже у найближчі години. Про це пише CNN.

Очікується, що ця негода накриє країну снігом, льодом та хуртовинами, що супроводжуватимуться поривами вітру до 40 миль/год (64 км/год), створюючи складні умови для подорожей і збої в електропостачанні.

Це може бути найсильніший снігопад за останні десять років.

А там, де занадто теплий для снігу клімат – буря може викликати сильні грози, зокрема в деяких тих самих районах, які все ще оговтуються від смертоносних наслідків штормів.

Найбільша кількість снігу випаде в найхолодніших районах. Ймовірно, в деяких частинах Міссурі, Іллінойсу, Індіани, Огайо та Західної Вірджинії.

На відміну від інших штормів цієї зими, у Міннесоті, Вісконсині, Мічигані та північній частині штату Нью-Йорк сніг може бути незначним або зовсім відсутнім через південніший напрям шторму.

Найбільша небезпека небезпечної ожеледиці встановлюватиметься на південь від найбільш засніжених районів.

Напередодні шторму губернатори Кентуккі та Вірджинії оголосили надзвичайний стан, тоді як губернатор Меріленда оголосив стан готовності.

Погода в Україні

Тим часом у неділю, 5 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями

Опадів сьогодні не буде, лише в Карпатах та на Закарпатті випаде невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

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Теги: шторм снігопад негода

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Соціум

США готуються до найсильнішого зимового шторму за останні 10 років: в небезпеці 62 млн людей
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