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Курськ атакували дрони, у місті пролунали вибухи

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Курськ атакували дрони, у місті пролунали вибухи
Про наслідки атаки дронів наразі не повідомляють
фото ілюстративне

У міністерстві оборони РФ прозвітували про 11 збитих безпілотників над Курською та Бєлгородською областю

Увечері в неділю, 5 січня, у російському місті Курську пролунали гучні вибухи під час атаки безпілотників. Відео публікують місцеві Telegram-канали. Очевидці повідомляють, що атака на місто відбувалася з різних напрямків.

Збити безпілотники намагалася російська ППО.

Місцева влада закликала мешканців міста остерігатися «уламків» та не підходити до вікон.

У міністерстві оборони РФ прозвітували про 11 збитих безпілотників над Курською та Бєлгородською областю.

Про наслідки атаки дронів наразі не повідомляють.

Як відомо, на початку січня 2025 року українські війська активно розпочали наступ у Курській області. Так, у неділю, 5 січня ЗСУ атакували села Бердінь та Велике Солдатське на Курщині. 

Нагадаємо, 2 січня Збройні сили України здійснили високоточний удар по командному пункту окупаційної армії Російської Федерації в населеному пункті Мар’їне в Курській області.

Також Сили оборони України досягли успіху в Курській області. Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 31 грудня опублікували геолокаційні кадри, які свідчать про взяття під контроль населеного пункту Кругленьке, розташованого на південний схід від Коренево.

Як повідомлялося, завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

До слова, російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ.

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Теги: Курщина наступ відео влада місто військові місцева влада

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