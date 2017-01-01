Німеччина відкликає з Північної Кореї свого дипломата

Посол Німеччини наразі залишиться в КНДР

Німеччина обмежує дипломатичні стосунки з Північною Кореєю. Про це в четвер, 30 листопада, заявив міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель. За його словами, Німеччина відкликає з КНДР щонайменше одного зі своїх дипломатів, але не посла, передає агенція dpa. Крім того, німецький уряд наполягає на відкликанні північнокорейських дипломатів з



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Посол Німеччини наразі залишиться в КНДР

Німеччина обмежує дипломатичні стосунки з Північною Кореєю. Про це в четвер, 30 листопада, заявив міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель.

За його словами, Німеччина відкликає з КНДР щонайменше одного зі своїх дипломатів, але не посла, передає агенція dpa.

Крім того, німецький уряд наполягає на відкликанні північнокорейських дипломатів з посольства в Берліні.

«Звичайно, ми також поговоримо з нашими європейськими колегами, чи варто ще більше підвищити дипломатичний тиск», - зазначив Габріель.

Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США. Згодом з’явилося відео, як лідер КНДР запускав ракету.

Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.

Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.

У середу президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв'язку з черговим запуском балістичної ракети. Президент Франції Еммануель Макрон також закликав Росію та Китай посилити санкції проти КНДР.

Також США закликали всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.

Члени Ради Безпеки ООН в ході екстреного засідання, скликаного після нового ракетного випробування КНДР, засудили північнокорейський пуск.

Джерело: Deutsche Welle