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    Німеччина відкликає з Північної Кореї свого дипломата

    Посол Німеччини наразі залишиться в КНДР
    Німеччина обмежує дипломатичні стосунки з Північною Кореєю. Про це в четвер, 30 листопада, заявив міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель. За його словами, Німеччина відкликає з КНДР щонайменше одного зі своїх дипломатів, але не посла, передає агенція dpa. Крім того, німецький уряд наполягає на відкликанні північнокорейських дипломатів з
    • Сьогодні, 07:46
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    Прапор КНДР
    Прапор КНДР

    Посол Німеччини наразі залишиться в КНДР

    Німеччина обмежує дипломатичні стосунки з Північною Кореєю. Про це в четвер, 30 листопада, заявив міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель.

    За його словами, Німеччина відкликає з КНДР щонайменше одного зі своїх дипломатів, але не посла, передає агенція dpa.

    Крім того, німецький уряд наполягає на відкликанні північнокорейських дипломатів з посольства в Берліні. 

    «Звичайно, ми також поговоримо з нашими європейськими колегами, чи варто ще більше підвищити дипломатичний тиск», - зазначив Габріель.

    Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США. Згодом з’явилося відео, як лідер КНДР запускав ракету.

    Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі. 

    Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.

    У середу президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв'язку з черговим запуском балістичної ракети. Президент Франції Еммануель Макрон також закликав Росію та Китай посилити санкції проти КНДР.

    Також США закликали всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.

    Члени Ради Безпеки ООН в ході екстреного засідання, скликаного після нового ракетного випробування КНДР, засудили північнокорейський пуск.

    Джерело: Deutsche Welle

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