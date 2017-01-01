Пхеньян показав, як лідер КНДР запускав ракету (відео)
- Сьогодні, 11:12
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Кім Чен Ин безпосередньо керував запуском нової балістичної ракети
Державне телебачення Північної Кореї оприлюднило відео запуску нової міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасонг-15».
Відповідний відеоролик поширило на своїй сторінці у Twitter агентство Reuters.
На відео можна побачити, як лідер КНДР Кім Чен Ин безпосередньо керує запуском ракети.
Крім того, держтелебачення КНДР показало, як сотні людей у містах країни радіють цій події.
North Korea says its most advanced intercontinental ballistic missile yet puts the U.S. mainland within range https://t.co/5pkRHwhWlj pic.twitter.com/TX3FbvwvVh— Reuters Top News (@Reuters) 30 листопада 2017 р.
Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.
Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.
Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.
У середу президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв'язку з черговим запуском балістичної ракети. Президент Франції Еммануель Макрон також закликав Росію та Китай посилити санкції проти КНДР.
Також США закликали всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.
Члени Ради Безпеки ООН в ході екстреного засідання, скликаного після нового ракетного випробування КНДР, засудили північнокорейський пуск.