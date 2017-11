Пхеньян показав, як лідер КНДР запускав ракету (відео)

Кім Чен Ин безпосередньо керував запуском нової балістичної ракети

Державне телебачення Північної Кореї оприлюднило відео запуску нової міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасонг-15».

Відповідний відеоролик поширило на своїй сторінці у Twitter агентство Reuters.

На відео можна побачити, як лідер КНДР Кім Чен Ин безпосередньо керує запуском ракети.

Крім того, держтелебачення КНДР показало, як сотні людей у містах країни радіють цій події.

North Korea says its most advanced intercontinental ballistic missile yet puts the U.S. mainland within range https://t.co/5pkRHwhWlj pic.twitter.com/TX3FbvwvVh