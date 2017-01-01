Пхеньян показав, як лідер КНДР запускав ракету (відео)

Кім Чен Ин безпосередньо керував запуском нової балістичної ракети

Державне телебачення Північної Кореї оприлюднило відео запуску нової міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасонг-15». Відповідний відеоролик поширило на своїй сторінці у Twitter агентство Reuters. На відео можна побачити, як лідер КНДР Кім Чен Ин безпосередньо керує запуском ракети. Крім того, держтелебачення КНДР показало, як



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Лідер КНДР Кім Чен Ин

Кім Чен Ин безпосередньо керував запуском нової балістичної ракети

Державне телебачення Північної Кореї оприлюднило відео запуску нової міжконтинентальної балістичної ракети «Хвасонг-15».

Відповідний відеоролик поширило на своїй сторінці у Twitter агентство Reuters.

На відео можна побачити, як лідер КНДР Кім Чен Ин безпосередньо керує запуском ракети.

Крім того, держтелебачення КНДР показало, як сотні людей у містах країни радіють цій події.

North Korea says its most advanced intercontinental ballistic missile yet puts the U.S. mainland within range https://t.co/5pkRHwhWlj pic.twitter.com/TX3FbvwvVh — Reuters Top News (@Reuters) 30 листопада 2017 р.

Як відомо, Пхеньян заявив про те, що 29 листопада випробував нову ракету Хвасонг-15, яка може досягнути будь-якої частини США.

Міністр оборони США у відповідь заявив, що КНДР створила такі ракети, які можуть загрожувати будь-кому у світі.

Китай закликав Північну Корею утриматися від подальших провокацій.

У середу президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв'язку з черговим запуском балістичної ракети. Президент Франції Еммануель Макрон також закликав Росію та Китай посилити санкції проти КНДР.

Також США закликали всі держави перервати дипломатичні відносини й торгівлю з КНДР, а також припинити всі зв'язки з нею.

Члени Ради Безпеки ООН в ході екстреного засідання, скликаного після нового ракетного випробування КНДР, засудили північнокорейський пуск.