Німеччина витратить через мігрантів 78 млрд євро

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21 млрд євро необхідно буде направити на соціальні виплати біженцям

Німеччина витратить на міграційну політику 78 млрд євро до 2022 року. Про це повідомляє в суботу, 19 травня, журнал Der Spiegel з посиланням на міністра фінансів ФРН Олафа Шольца.

Витрати федерального бюджету складуть близько 70 млрд євро. Ще 8 млрд євро, згідно з коаліційною угодою, до 2021 року повинні бути спрямовані з федерального бюджету владі федеральних земель і комун для покриття їх витрат на вирішення завдань міграційної політики. Однак розподіл цих коштів поки не затверджено.

Найбільшою статтею витрат в міграційній політиці ФРН є боротьба з причинами міграції на батьківщині біженців. На ці цілі потрібно 31 млрд євро, відзначає видання.

Ще 21 млрд євро необхідно буде направити на соціальні виплати біженцям. На заходи щодо їх інтеграції в Німеччині, наприклад мовні курси, заплановано 13 млрд євро, а на реєстрацію новоприбулих мігрантів та надання їм житла - 5,2 млрд євро.

Джерело: Deutsche Welle