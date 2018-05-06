Німецькі лікарі зажадали від Меркель податку на цукор

У відкритому листі 2 тисячі медиків закликали канцлера ФРН слідом за Великобританією ввести акциз на лимонади, що викликають діабет і ожиріння

З цукром треба боротися як з тютюном: комплексними законодавчими заходами на державному рівні, включаючи акцизи і заборони на адресовану дітям рекламу. Інакше епідемію таких хвороб, як ожиріння і діабет, не зупинити. Такий основний посил п'ятисторінкового відкритого листа канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, міністрам її уряду і лідерів партій,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У відкритому листі 2 тисячі медиків закликали канцлера ФРН слідом за Великобританією ввести акциз на лимонади, що викликають діабет і ожиріння

З цукром треба боротися як з тютюном: комплексними законодавчими заходами на державному рівні, включаючи акцизи і заборони на адресовану дітям рекламу. Інакше епідемію таких хвороб, як ожиріння і діабет, не зупинити. Такий основний посил п'ятисторінкового відкритого листа канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, міністрам її уряду і лідерів партій, оприлюдненого в Берліні 2 травня.

Лист підписали понад 1300 дитячих лікарів, 222 діабетологи і 58 професорів-медиків. До того ж його колективно підтримали 15 об'єднань медичних працівників та лікарняних кас. Ініціаторами виступили Професійна асоціація дитячих і підліткових лікарів (BVKJ), Німецьке товариство діабетологів (DDG) і берлінська неурядова організація Foodwatch, що займається захистом прав споживачів у сфері продуктів харчування.

За місяць до цього, 4 квітня, Foodwatch представила в Берліні 100-сторінкове дослідження під назвою «Coca-Cola-Report», в якому стверджує, що найбільший в світі виробник безалкогольних напоїв через свою «безвідповідальну маркетингову і лобістську діяльність» несе «вирішальну частину відповідальності за епідемію таких хвороб, пов'язаних з харчуванням, як ожиріння і діабет 2-го типу».

Відкритий лист канцлеру і уряду практично дослівно повторює найважливіші вимоги організації Foodwatch. Серед них - введення на рівні всього Євросоюзу маркування у вигляді «світлофора», де червоним кольором позначалися б продукти харчування з надмірним вмістом цукру, жиру і солі, а також впровадження по всій Німеччині рекомендованих вченими мінімальних стандартів харчування в дитсадках і школах.

Однак двома головними вимогами (сформульованими в листі у вигляді прохання) є введення в Німеччині податку на солодкі напої, а також обмеження спрямованої на дітей реклами продуктів «з незбалансованим складом поживних речовин». Пропонується, зокрема, заборонити використовувати в маркетингу популярні у дитячій аудиторії фігури з коміксів або докладати до упаковок подібних «нездорових» продуктів безкоштовні іграшки.

Що ж стосується податку на цукор, то німецькі лікарі прямо пропонують слідувати англійському прикладу. Нагадаємо: місяць тому, 6 квітня, в Великобританії (і одночасно в Ірландії, що часто не беруть до уваги) почав діяти податок на солодкі газовані напої. Говорити про те, чи сприяла ця фіскальна міра оздоровленню населення, поки, природно, рано. Але один позитивний ефект вже досягнутий.

Щоб не платити акциз, що стягується з лимонадів, що містять більше 5 грамів цукру на 100 мілілітрів, багато виробників заздалегідь знизили його вміст у своїй продукції. Так, у «Фанті» британського розливу міститься тепер не 6,9 грамів цукру, як раніше, а 4,6 грама, вказує Foodwatch. Для порівняння: в Німеччині компанія Coca-Cola додає в цей класичний апельсиновий лимонад приблизно 9 грамів цукру.

Джерело: Deutsche Welle